Hàn Quốc áp giá trần với các sản phẩm nhiên liệu

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục gây gián đoạn nguồn cung và đẩy giá nhiên liệu toàn cầu tăng cao, nhiều nước châu Á đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu tác động đến nền kinh tế và đời sống người dân.



Tại Hàn Quốc, từ 0h ngày 27/3, mức giá trần mới cho các sản phẩm nhiên liệu có hiệu lực sau khi chính phủ nước này chiều hôm trước công bố điều chỉnh tạm thời.



Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết hệ thống giá trần nhiên liệu tạm thời được đưa ra nhằm giúp giảm bớt gánh nặng chi phí trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao do căng thẳng leo thang ở Trung Đông.



Theo đó, giá trần đối với xăng thường, dầu diesel và dầu hỏa do các nhà máy lọc dầu Hàn Quốc cung cấp cho các trạm xăng đã được nâng lên lần lượt là 1.934 won (khoảng 1,28 USD), 1.923 won và 1.530 won/lít.

Mức giá trần này sẽ có hiệu lực trong 2 tuần tới. Mức giá mới tăng so với mức giá trần ban đầu là 1.724 won/lít đối với xăng thường, 1.713 won/lít đối với dầu diesel và 1.320 won/lít đối với dầu hỏa, được áp dụng cách đây 2 tuần.



Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Phát triển Nông thôn Hàn Quốc cho biết ngoài xăng, dầu diesel và dầu hỏa, chính phủ nước này quyết định đưa dầu diesel hàng hải vào danh sách các sản phẩm nhiên liệu chịu giá trần nhằm giảm gánh nặng chi phí cho ngư dân.



Ngày 13/3 vừa qua, Chính phủ Hàn Quốc đã áp dụng hệ thống trần giá nhiên liệu lần đầu tiên kể từ năm 1997 nhằm kiềm chế giá nhiên liệu trong nước tăng vọt sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích chống lại Iran, dẫn đến việc eo biển Hormuz - một tuyến đường xuất khẩu dầu mỏ quan trọng trên toàn cầu, bị đóng cửa.



Theo hệ thống giá trần, Chính phủ Hàn Quốc ấn định giá tối đa cho các sản phẩm nhiên liệu do các nhà máy lọc dầu cung cấp cho các trạm xăng và nhà phân phối bán lẻ hai tuần một lần, phản ánh sự thay đổi của giá dầu quốc tế. Với việc điều chỉnh mức giá trần, giá xăng tại các trạm bơm dự kiến tăng lên trên 2.000 won/lít.



Ông Yang Ki Wook - Cục trưởng Cục An ninh Tài nguyên Công nghiệp thuộc Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc - cho biết dù khó dự đoán giá cả tại các trạm xăng, nhưng giá bán lẻ cuối cùng cho người tiêu dùng dự kiến sẽ ở mức thấp khoảng 2.000 won.



Chính phủ Hàn Quốc tin rằng việc điều chỉnh giá trần sẽ giúp giảm giá xăng khoảng 200 won và giá dầu diesel, dầu hỏa khoảng 500 won so với trường hợp không áp dụng các biện pháp kiểm soát này. Mức giá trần sẽ được dỡ bỏ khi giá nhiên liệu trong nước ổn định.



Bên cạnh biện pháp trên, Chính phủ Hàn Quốc cũng đang tiến hành một chiến dịch trấn áp mạnh mẽ các hành vi kinh doanh không lành mạnh liên quan đến sản phẩm nhiên liệu, bao gồm tích trữ và nâng giá bất hợp lý, nhằm ngăn chặn tình trạng giá nhiên liệu tăng cao quá mức.

Ông Yang cho biết các cơ quan chức năng của Hàn Quốc dự định sẽ theo dõi sát sao việc các trạm xăng tăng giá ngay lập tức khi mức giá trần điều chỉnh có hiệu lực, đồng thời lưu ý rằng các trạm xăng thường dự trữ lượng nhiên liệu đủ dùng trong khoảng 5 ngày đến 2 tuần.



Trong bối cảnh nguồn cung dầu thô từ Trung Đông bị gián đoạn, Chính phủ Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo khủng hoảng an ninh tài nguyên quốc gia lên cấp 2 theo hệ thống cảnh báo 4 cấp của nước này vào tuần trước.

Hàn Quốc cũng có kế hoạch giải phóng 22,46 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược vào tháng tới theo một thỏa thuận giữa các thành viên của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).



Tại Nhật Bản, truyền thông trong nước đưa tin chính phủ nước này dự kiến tạm dỡ bỏ các hạn chế đối với việc vận hành các nhà máy nhiệt điện than nhằm giảm nguy cơ thiếu hụt năng lượng.

Theo kế hoạch, kể từ tháng 4 tới, Chính phủ Nhật Bản sẽ cho phép các nhà máy nhiệt điện than cũ, vốn có hiệu suất thấp, được hoạt động hết công suất trong một năm. Trước đó, các cơ sở này phải vận hành hạn chế để giảm lượng khí thải CO2.



Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản có kế hoạch trình đề xuất trên lên Hội đồng cố vấn trong ngày 27/3. Sau đó, Thủ tướng Sanae Takaichi dự kiến chính thức công bố quyết định như một biện pháp chiến lược để ổn định nguồn cung năng lượng.



Số liệu thống kê cho thấy các nhà máy nhiệt điện đóng góp khoảng 70% tổng sản lượng điện của Nhật Bản. Trong đó, khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và than đá mỗi loại đóng góp khoảng 30%, còn dầu mỏ chiếm gần 10%. Đáng chú ý, 90% lượng dầu thô và 10% lượng LNG của quốc gia này đều được nhập khẩu từ Trung Đông.

Trong khi đó, phần lớn dầu thô nhập khẩu vào Nhật Bản đều phải qua eo biển Hormuz - hiện đang bị phong tỏa do xung đột tại Trung Đông. Mặc dù phần lớn LNG của Nhật Bản được đảm bảo thông qua các hợp đồng dài hạn từ các nguồn cung bên ngoài khu vực, nhưng tình hình hiện nay vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro./.

