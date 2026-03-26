Bangladesh: Xe khách rơi xuống sông, ít nhất 24 người thiệt mạng

Ngày 26/3, các lực lượng cứu hộ Bangladesh thông báo đã trục vớt được ít nhất 24 thi thể từ một xe khách lao xuống sông Padma trong lúc chờ phà ở khu vực Goalanda, cách thủ đô Dhaka khoảng 65km về phía Tây.

Giới chức địa phương cho biết tai nạn xảy ra vào chiều 25/3, trên xe chở khoảng 50 người đi từ huyện Kushtia ở Tây Nam Bangladesh trở về thủ đô sau kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr.

Theo báo cáo mới nhất, tính đến trưa 26/3, trong số 24 nạn nhân tử vong được tìm thấy có 10 phụ nữ và ít nhất 5 trẻ em.

Công tác cứu hộ gặp nhiều trở ngại, nhất là trong đêm, do mưa lớn và nước chảy xiết. Phải chờ đến khi tàu cứu hộ chuyên dụng tiếp cận hiện trường mới có thể trục vớt phương tiện vào sáng 26/3.

Tai nạn giao thông đường bộ là vấn đề nhức nhối tại quốc gia Nam Á có 170 triệu dân này, do hạ tầng xuống cấp, phương tiện bảo trì kém và tình trạng lái xe ẩu.

Theo Tổ chức An toàn Giao thông Bangladesh, hơn 200 người đã thiệt mạng trong kỳ nghỉ lễ vừa qua./.