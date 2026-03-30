Nhà đầu tư nước ngoài bán tháo kỷ lục 12 tỷ USD cổ phiếu Ấn Độ

Các nhà đầu tư nước ngoài đang ồ ạt rút vốn khỏi thị trường chứng khoán Ấn Độ với tốc độ kỷ lục trong bối cảnh xu hướng tháo chạy khỏi các tài sản rủi ro trên toàn cầu và sự lo ngại trước tình trạng chi phí năng lượng leo thang do tác động của cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran.

Dữ liệu tổng hợp của Bloomberg cho thấy, tính đến ngày 25/3, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 11,7 tỷ USD cổ phiếu tại thị trường nội địa Ấn Độ. Con số này đẩy thị trường chứng khoán quốc gia tỷ dân đối mặt với đợt rút vốn hàng tháng tồi tệ nhất trong lịch sử. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, tổng dòng vốn chảy ra đã vượt mốc 13 tỷ USD, tiệm cận mức của cả một năm trước đó.

Ở chiều ngược lại, các nhà đầu tư tổ chức trong nước đã nỗ lực "hấp thụ" lượng lớn cổ phiếu bán tháo khi bơm hơn 13 tỷ USD vào thị trường tính từ đầu tháng. Tuy nhiên, lực đỡ này vẫn chưa đủ sức tạo ra sự phục hồi trước làn sóng rút vốn ồ ạt và liên tục của dòng vốn ngoại.

Chi phí năng lượng tăng vọt đã giáng đòn mạnh vào các quốc gia nhập khẩu dầu mỏ ở châu Á, nhưng quy mô rút vốn khổng lồ khỏi Ấn Độ cho thấy tâm lý bi quan đang bao trùm giới đầu tư.

Cú sốc giá dầu đã làm trầm trọng thêm những điểm yếu vốn có của thị trường này. Ngay cả trước khi chiến sự nổ ra, giới đầu tư đã e ngại trước tình trạng đồng rupee suy yếu, đà phục hồi lợi nhuận doanh nghiệp mới ở mức sơ khai và định giá cổ phiếu đang ở mức quá cao.

Giới đầu tư nhận định thị trường Ấn Độ hiện thiếu sức hấp dẫn để kéo dòng vốn toàn cầu quay lại, ngay cả khi xung đột Trung Đông hạ nhiệt. Ông Siddharth Chatterjee, Giám đốc danh mục đầu tư tại Franklin Templeton Investment Solutions, đánh giá: “Bức tranh hiện tại khá ảm đạm và không có chất xúc tác nào cho thấy sự thay đổi ngay lập tức. Sức hút của chứng khoán Ấn Độ đang mờ nhạt dần do lợi nhuận doanh nghiệp yếu kém và nhu cầu nội địa chậm chạp.”

Hàng loạt định chế tài chính lớn như Goldman Sachs, Morgan Stanley và UBS Global Wealth Management đều đã hạ dự báo đối với chứng khoán Ấn Độ. Các chiến lược gia của Goldman Sachs cảnh báo giá năng lượng "neo cao trong thời gian dài" sẽ đe dọa nghiêm trọng triển vọng tăng trưởng của quốc gia Nam Á này.

Sự quay lưng với thị trường Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh các quỹ toàn cầu đã rút khoảng 52 tỷ USD khỏi chứng khoán châu Á mới nổi (ngoại trừ Trung Quốc) kể từ khi chiến sự ở Trung Đông bùng phát. Đây là mức rút vốn hàng tháng lớn nhất của khu vực kể từ năm 2009.

Tính trong hai năm qua, đến tháng 3/2026, dòng vốn ngoại đã rút hơn 34 tỷ USD khỏi chứng khoán Ấn Độ, khiến chỉ số MSCI của nước này liên tục tụt hậu so với các quốc gia trong khu vực.

Hiện tại, mức độ biến động của thị trường vẫn ở mức cao. Chỉ số đo lường biến động NSE của Ấn Độ đang giao dịch ở mức cao nhất trong 4 năm qua. Trong khi đó, các chỉ số tương tự tại những quốc gia phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu khác như Nhật Bản và Hàn Quốc đã có dấu hiệu hạ nhiệt so với mức đỉnh điểm hồi đầu xung đột.

Bà Anna Wu, chiến lược gia tại VanEck Associates Corp (Sydney), nhận định: "Vẫn còn quá sớm để khẳng định dòng vốn ngoại sẽ phục hồi do các cuộc đàm phán hòa bình chưa rõ ràng." Bà cũng cảnh báo một cuộc xung đột kéo dài có thể gây ra tình trạng lạm phát kèm suy thoái, làm chậm trễ mọi cơ hội quay trở lại của dòng vốn ngoại./.

Chứng khoán châu Á giảm điểm sau hai phiên phục hồi Chứng khoán châu Á giảm điểm sau hai phiên tăng, do lo ngại về xung đột Trung Đông và tác động tới năng lượng toàn cầu, ảnh hưởng đến các chỉ số lớn.