Australia họp khẩn vì khủng hoảng nhiên liệu, kêu gọi người dân bình tĩnh

Tại Australia - nước đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhiên liệu nghiêm trọng trên toàn quốc, khi nguồn cung xăng và dầu diesel giảm nhanh chóng, kéo theo giá tăng mạnh, khiến nhiều trạm xăng rơi vào tình trạng hết hàng, chi phí vận tải tăng mạnh, nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng hàng hóa và người dân đi lại khó khăn hơn, lãnh đạo các bang và vùng lãnh thổ của quốc gia châu Đại Dương này đã phải tổ chức cuộc họp khẩn ngay trong ngày 29/3 để tìm giải pháp đối phó.



Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, cuộc họp do Thủ hiến bang New South Wales Chris Minns chủ trì. Tiếp đó, một cuộc họp Nội các quốc gia sẽ diễn ra vào ngày 30/3 tại thủ đô Canberra.

Mục đích của các cuộc họp là phối hợp hành động thống nhất trên toàn quốc, tránh lặp lại tình trạng “mỗi nơi một kiểu” như trong đại dịch COVID-19 và tìm kiếm giải pháp đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho người dân và nền kinh tế.



Nhằm thiết lập bộ máy điều phối toàn quốc, Chính phủ của Thủ tướng Anthony Albanese đã bổ nhiệm bà Anthea Harris làm Điều phối viên Lực lượng Đặc nhiệm Nhiên liệu để điều phối phản ứng giữa các bang và vùng lãnh thổ, đảm bảo việc phân phối và cung ứng nhiên liệu diễn ra hiệu quả trên toàn quốc.

Thủ tướng Albanese cũng đã loại trừ khả năng áp dụng các biện pháp cưỡng chế giống thời COVID-19, đồng thời kêu gọi người dân bình tĩnh, tránh tích trữ nhiên liệu, hành xử có trách nhiệm với cộng đồng và đề phòng rủi ro khi lưu trữ nhiên liệu.



Hiện Chính phủ Australia đang triển khai nhiều biện pháp mạnh như tích cực làm việc với các nhà cung cấp trong và ngoài nước, tìm kiếm các lô hàng nhiên liệu mới để bổ sung khẩn cấp, dùng ngân sách để bảo lãnh việc mua nhiên liệu, hỗ trợ các nhà nhập khẩu tư nhân đưa thêm xăng dầu về Australia, đảm bảo cho hệ thống giao thông và vận tải không bị tê liệt, duy trì hoạt động kinh tế và đời sống người dân.



Trong khi đó, chính quyền bang Victoria vừa công bố một quyết định đáng chú ý là miễn phí toàn bộ hệ thống giao thông công cộng trong vòng 1 tháng nhằm hỗ trợ người dân và giảm áp lực lên nguồn nhiên liệu đang khan hiếm.



Cụ thể, từ ngày 31/3 đến hết tháng 4/2026, người dân và du khách tại Victoria có thể sử dụng miễn phí tàu điện, xe điện và xe buýt trên toàn bang. Đây được xem là biện pháp tạm thời giúp giảm chi phí sinh hoạt trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao.

Thủ hiến bang Victoria Jacinta Allan cho biết quyết định này nhằm giúp giảm áp lực tại các trạm xăng và giúp tiết kiệm chi phí, khuyến khích người dân hạn chế lái xe cá nhân và hỗ trợ họ trong lúc chính quyền tiếp tục tìm các giải pháp dài hạn. Việc giảm lưu lượng xe tại các thành phố lớn cũng có thể giúp dành nguồn nhiên liệu cần thiết cho nông dân và cộng đồng vùng xa.



Không chỉ riêng bang Victoria, một số nhà lãnh đạo chính trị cũng cho rằng giải pháp này nên được áp dụng rộng rãi hơn. Thượng nghị sỹ David Pocock của Vùng Lãnh thổ Thủ đô đã kêu gọi triển khai giao thông công cộng miễn phí trên toàn quốc.



Giới quan sát cho rằng việc miễn phí giao thông công cộng trong 1 tháng có thể mang lại nhiều tác động tích cực như giảm lượng xe cá nhân lưu thông trên đường, tiết kiệm nhiên liệu cho các ngành thiết yếu, hỗ trợ người dân giảm chi phí đi lại trong thời điểm khó khăn.

Tuy nhiên, đây vẫn được xem là giải pháp tạm thời trong khi chờ đợi các cơ quan chức năng tiếp tục tìm kiếm những biện pháp dài hạn nhằm ổn định nguồn cung nhiên liệu.



Trong khi đó, Chính quyền bang Queensland đang cân nhắc rút ngắn tiến độ khai thác một hồ dầu có diện tích tương đương Singapore. Hồ dầu này nằm tại Taroom Trough, chỉ cách thủ phủ Brisbane của bang khoảng 300km về phía Tây.

Chính phủ đã cấp phép cho nhiều công ty tiến hành khảo sát và thăm dò tại khu vực, với mục tiêu là đến cuối năm 2026, xác định khả năng khai thác và thu hồi dầu từ hồ. Nếu khả thi, dầu có thể được khai thác từ năm 2028. Tuy không thể giải quyết ngay tình trạng thiếu nhiên liệu hiện nay, nhưng đây được xem là bước chuẩn bị dài hạn quan trọng./.

