Thủ tướng Thái Lan xin lỗi về thiếu sót trong quản lý khủng hoảng nhiên liệu

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 28/3 đã xin lỗi công chúng về những thiếu sót trong xử lý khủng hoảng giá nhiên liệu, thừa nhận ông không lường trước được một cuộc xung đột kéo dài.



Phát biểu tại sự kiện “MEET The Press - Một tháng khủng hoảng toàn cầu: Kế hoạch ứng phó của Thái Lan trong một thế giới đang thay đổi,” Thủ tướng Anutin Charnvirakul, đã đề cập đến tình hình năng lượng toàn cầu.

Ông cho biết đã 1 tháng trôi qua kể từ khi cuộc xung đột ở Trung Đông bùng phát, hiện nay, tất cả các quốc gia đều đã phát động các chiến dịch khuyến khích người dân tiết kiệm năng lượng. Điều này buộc thế giới phải thích nghi với một tình huống có thể kéo dài.

Thủ tướng Thái Lan nói rằng ông phải xin lỗi công chúng về sự hỗn loạn do việc quản lý giá dầu gây ra. Trong 15 ngày đầu tiên, Chính phủ Thái Lan đã quyết định ổn định giá dầu để tránh gây khó khăn cho người dân và cho họ thời gian để điều chỉnh.



Ông Anutin thừa nhận rằng, trong thời gian đầu mới xảy ra xung đột, các đánh giá ban đầu cho thấy xung đột sẽ không kéo dài, nhưng tình hình đã thay đổi và khó có thể kết thúc nhanh chóng. Do đó, chính phủ cần điều chỉnh phương pháp quản lý theo tình hình diễn biến hằng ngày.

Trọng tâm sẽ là các biện pháp thích hợp để giảm thiểu tác động đến người dân, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương như người có thu nhập thấp, nông dân, người điều hành vận tải, ngư dân và các ngành công nghiệp, nhằm quản lý tốt nhất chi phí sinh hoạt của người dân.



Liên quan việc thành lập chính phủ sau bầu cử, ông Anutin cho biết danh sách các thành viên nội các sẽ được trình lên Nhà vua vào tuần tới để bổ nhiệm. Sau khi tuyên bố chính sách được trình lên Quốc hội, chính phủ sẽ đẩy nhanh việc triển khai chương trình hỗ trợ chi trả "Khon La Khrueng Plus" để giúp giảm bớt tác động đối với người dân.



