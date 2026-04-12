Việt Nam khẳng định vai trò trong hợp tác tài chính ASEAN

Bộ Tài chính cho biết Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương làm Trưởng đoàn Việt Nam vừa tham dự trực tuyến Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN (AFMM) lần thứ 30, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN (AFMGM) lần thứ 13 và các hội nghị liên quan.

Tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 30 (AFMM), các Bộ trưởng Tài chính ASEAN (trong thời gian từ 7/4 đến 10/4/2026) đã ghi nhận tiến bộ của các nhóm công tác về tài chính cơ sở hạ tầng, hợp tác bảo hiểm, hợp tác hải quan, Một cửa ASEAN, hợp tác liên ngành, Diễn đàn Thuế và Diễn đàn Kho bạc ASEAN.

Các Bộ trưởng đánh giá cao những bước tiến thực chất, đóng góp tích cực của các sáng kiến đối với mục tiêu hội nhập khu vực, đồng thời chính thức phê duyệt định hướng, kế hoạch hợp tác trong giai đoạn tới.

Trong tiến trình hội nhập, Việt Nam luôn nhất quán thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2021–2025 và năm 2026 dựa trên ba trụ cột: cải cách thể chế, phát triển cơ sở hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực, trong đó phát triển hạ tầng được xác định là ưu tiên hàng đầu nhằm tạo không gian phát triển mới.

Tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN, Thứ trưởng Trần Quốc Phương bày tỏ sự nhất trí cao với các báo cáo kết quả hợp tác tài chính ASEAN trong năm qua của các nhóm công tác.

Các nhóm đã nỗ lực hiện thực hóa các cam kết trong Kế hoạch tổng thể Cộng đồng kinh tế ASEAN.

Thứ trưởng Phương cho biết, Việt Nam tiếp tục kiên định chiến lược phát triển dựa trên ba trụ cột nêu trên; trong đó, đặc biệt coi trọng phát triển hạ tầng nhằm tạo động lực tăng trưởng mới.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam chú trọng huy động nguồn lực toàn diện, đa dạng. Bên cạnh sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước, Việt Nam tích cực khơi thông nguồn lực trong nước thông qua thị trường vốn và thúc đẩy hợp tác công-tư (PPP). Việc đa dạng hóa nguồn lực tài chính không chỉ giảm áp lực nợ công mà còn nâng cao tính bền vững, hiệu quả của các dự án hạ tầng chiến lược.

Song song với phát triển hạ tầng, Việt Nam đánh giá cao vai trò của các Diễn đàn Thuế và Hải quan ASEAN trong cải thiện môi trường kinh doanh. Việc đơn giản hóa thủ tục, triển khai cơ chế một cửa góp phần giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp, đồng thời nâng cao tính minh bạch và cạnh tranh của nền kinh tế.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương khẳng định, tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng là chìa khóa nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy liên kết khu vực.

Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên, đóng góp tích cực vào các sáng kiến chung để xây dựng một cộng đồng tài chính ASEAN đoàn kết, vững mạnh và thịnh vượng.

Tại phiên họp với các tổ chức quốc tế, các Bộ trưởng Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Trung ương các nước trong khu vực ASEAN cùng Tổng Thư ký ASEAN đã trực tiếp trao đổi với lãnh đạo Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để đánh giá toàn diện tình hình kinh tế vĩ mô khu vực ASEAN.

Các nhà lãnh đạo đánh giá tốc độ tăng trưởng khu vực đạt mức tích cực 4,5% vào năm 2025 nhờ nhu cầu trong nước mạnh mẽ, đầu tư kỹ thuật số, xuất khẩu phục hồi và dòng vốn FDI đạt hơn 230 tỷ USD.

Tuy nhiên, trước các rủi ro địa chính trị gia tăng và biến động dòng vốn, các nước ASEAN nhấn mạnh yêu cầu duy trì không gian chính sách vĩ mô linh hoạt, đồng thời khẳng định hợp tác khu vực chính là động lực then chốt để để bảo vệ tăng trưởng kinh tế.

Tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN với các tổ chức quốc tế, Thứ trưởng Trần Quốc Phương khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc thúc đẩy thị trường tài chính hội nhập, bền vững.



Trong bối cảnh kinh tế số phát triển nhanh, Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách thể chế nhằm thích ứng với các lĩnh vực mới như tài sản số, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo; đồng thời xây dựng khung chính sách nhằm đa dạng hóa công cụ tài chính, thu hút hiệu quả các dòng vốn đầu tư.

Cùng với đó, Việt Nam cũng chủ trương kết hợp hài hòa nguồn lực trong nước và quốc tế, sử dụng hiệu quả các khoản vay từ ADB, WB và các đối tác phát triển.

Năm 2026, Việt Nam đẩy mạnh cải cách, phấn đấu cắt giảm 50% chi phí tuân thủ và thời gian giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời siết chặt kỷ luật tài khóa, ưu tiên chi cho đầu tư phát triển và đổi mới sáng tạo.

Chính phủ Việt Nam cam kết phối hợp chặt chẽ với các tổ chức quốc tế và các nước ASEAN nhằm đảm bảo an ninh năng lượng, thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ Hội nghị Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN lần thứ 13, các nước đã thông qua Kế hoạch ngành tài chính ASEAN giai đoạn 2026-2030 và phê duyệt Dự án Tái cấu trúc (REVIVE) nhằm nâng cao hiệu quả vận hành từ năm 2027; đồng thời, các nước thống nhất ủng hộ các sáng kiến ưu tiên do Philippines đề xuất, tập trung vào phát triển thị trường vốn, kết nối thanh toán và nâng cao sức khỏe tài chính.

Đoàn Việt Nam bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ đối với sáng kiến về phát triển thị trường vốn ASEAN bền vững. “Việc FTSE Russell (nhà cung cấp chỉ số chứng khoán toàn cầu hàng đầu) xác nhận lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam là dấu mốc quan trọng, thể hiện nỗ lực cải cách và minh bạch hóa thị trường. Việt Nam cam kết phối hợp chặt chẽ với các nước để triển khai hiệu quả các sáng kiến chung,” Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh./.

