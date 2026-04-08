Thúc đẩy lộ trình tài chính tự cường tại Hội nghị Thứ trưởng Tài chính ASEAN

Từ ngày 7 đến 10/4, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN lần thứ 13 được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của lãnh đạo tài chính các nước thành viên.

Tại điểm cầu Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đã tham dự trực tuyến Hội nghị Thứ trưởng Tài chính ASEAN (AFDM) vào ngày 7/4. Đây là sự kiện mở đầu trong chuỗi Hội nghị của chương trình, bao gồm các phiên họp cấp Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương, các phiên đối thoại chiến lược với các đối tác lớn (như Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Bộ Ngân khố Au và các Hội đồng Kinh doanh khu vực).

Khai mạc hội nghị này, Thứ trưởng Tài chính Philippines Joven Z. Balbosa, trên cương vị chủ trì, đã nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết về việc củng cố mạng lưới an toàn tài chính trước những biến động khó lường của kinh tế toàn cầu. Ông khẳng định các Thứ trưởng đóng vai trò là cầu nối quan trọng để chuyển hóa các nghiên cứu kỹ thuật thành các định hướng chính sách khả thi đồng thời bày tỏ kỳ vọng hội nghị sẽ đạt được những kết quả thiết thực nhằm tăng cường khả năng thích ứng và hướng tới mục tiêu tăng trưởng bao trùm cho toàn khối.

Tại các phiên thảo luận, hội nghị đã ghi nhận tiến độ tích cực của nhiều trụ cột hợp tác tài chính trọng điểm, bao gồm tài chính cơ sở hạ tầng, bảo hiểm, thuế, hải quan và tài chính khí hậu.

Cụ thể, điểm sáng trong hội nhập hải quan là sự phát triển của Hệ thống Quá cảnh Hải quan ASEAN và dự kiến Myanmar sẽ tham gia vào năm 2026. Bên cạnh đó, mô hình vận tải đa phương thức ASEAN Express đang được thí điểm thành công giữa Malaysia, Thái Lan và Lào.

Việc 10 nước thành viên cùng thực thi Thỏa thuận công nhận lẫn nhau về Doanh nghiệp ưu tiên cũng góp phần quan trọng trong việc bảo đảm tính bền vững của chuỗi cung ứng khu vực. Bên cạnh đó, Hệ thống Cơ chế một cửa ASEAN hiện đang chuyển sang giai đoạn 2.0, tập trung vào các tiêu chuẩn kỹ thuật và pháp lý để hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho thương mại điện tử.

Trong nỗ lực ứng phó với các thách thức phi truyền thống, đại diện Ủy ban Công tác Liên ngành ASEAN đã báo cáo về việc áp dụng cách tiếp cận tích hợp đa ngành. Các nội dung ưu tiên bao gồm xây dựng cơ sở dữ liệu tài chính y tế, lộ trình bảo hiểm rủi ro thiên tai và hoàn thiện cơ chế phối hợp an ninh lương thực, đồng thời sự phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á trong việc thúc đẩy Diễn đàn Chính sách Tài chính Khí hậu và Quỹ Cơ sở hạ tầng ASEAN đã mở ra lộ trình cụ thể cho các cam kết về tài chính xanh và tăng trưởng bền vững.

Kết thúc các phiên họp, hội nghị đã rà soát công tác chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 30 và ghi nhận kế hoạch từ Singapore cho nhiệm kỳ Chủ tịch năm 2027. Những nỗ lực này không chỉ khẳng định tính kế thừa trong các lộ trình hội nhập mà còn tạo tiền đề vững chắc để các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương đạt được đồng thuận cao tại các kỳ họp cấp cao tiếp theo, hướng tới một cộng đồng ASEAN phát triển ổn định và tự cường. Các phiên làm việc tiếp theo, các đại biểu sẽ tiếp tục hoàn thiện Kế hoạch chiến lược Cộng đồng Kinh tế ASEAN giai đoạn 2026-2030 và thống nhất nội dung Tuyên bố chung của các Bộ trưởng.

Trong bối cảnh Việt Nam đang quyết liệt thực hiện các Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Nghị quyết số 69-NQ/TW về chính sách phát triển kinh tế-xã hội năm 2025…, chuỗi Hội nghị Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN lần thứ 13 đóng vai trò là đòn bẩy chiến lược quan trọng. Việc Việt Nam tham gia sâu vào các cơ chế hợp tác tài chính đa phương không chỉ khẳng định vị thế quốc gia mà còn trực tiếp cụ thể hóa định hướng chủ động, tích cực hội nhập một cách toàn diện, sâu rộng và hiệu quả./.

