Đại biểu Quốc hội khóa XVI: "Đất nước mạnh khoẻ, trước hết kinh tế phải vững"

Chiều 7/4, tại Hội trường Diên Hồng, với 495/495 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ đối với ông Lê Minh Hưng.

Theo đó, Quốc hội quyết nghị ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XVI, giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngay sau khi được bầu, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tuyên thệ trước Quốc hội, đồng bào, đồng chí, cử tri cả nước và phát biểu nhậm chức.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus bên lề Quốc hội, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Sửu (Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế) nhấn mạnh "một đất nước muốn mạnh khoẻ, trước hết kinh tế phải vững." Vì vậy, các đại biểu Quốc hội hoàn toàn tin tưởng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng - người đã kinh qua nhiều vị trí công việc, đặc biệt với sự am hiểu về chuyên ngành về tài chính, ngân hàng, kinh tế, sẽ phát huy khả năng, đưa đất nước phát triển vững mạnh hơn.

Theo nữ đại biểu Nguyễn Thị Sửu, đất nước muốn mạnh khoẻ, trước hết phải khoẻ mạnh về kinh tế, giàu chất dinh dưỡng, giàu năng lượng trí tuệ, đạo đức, trách nhiệm ở mảng kinh tế. Khi kinh tế vững, vật chất khoẻ, chắc chắn sẽ tạo ra nguồn tăng trưởng nhanh, mạnh cho đất nước.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Sửu cũng nhấn mạnh đội ngũ nhân sự trong nhiệm kỳ 2026-2031 này là những gương mặt ưu tú đã được Bộ Chính trị, Đảng lựa chọn một cách kỹ lưỡng và phân tích toàn diện.

Trong câu chuyện với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế cũng chia sẻ cá nhân đại biểu cũng như các đại biểu Quốc hội của thành phố Huế rất ấn tượng với các nguyên thủ quốc gia nhiệm kỳ trước với hình ảnh một Thủ tướng Chính phủ khóa XV gần dân, quyết tâm làm mọi việc đến cùng, chỉ bàn làm, không bàn lùi; thậm chí vượt cả thời gian, ngày nghỉ để hoàn thành công việc, hoàn thành sứ mệnh, cống hiến cho đất nước như đồng chí Phạm Minh Chính.

“Chúng tôi cũng rất ấn tượng về những quyết sách, những chủ trương rất mới từ Tổng Bí thư khóa XV Tô Lâm. Và, rất mừng là tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI này, Tổng Bí thư tiếp tục được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước. Chúng tôi tin rằng sẽ có sự hợp nhất về mặt tư tưởng, thống nhất hành động để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đang được nhân dân, cử tri cả nước chờ đợi, để đất nước ta vững bước phát triển trong kỷ nguyên mới,” bà Sửu nói.

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu kỳ vọng các đồng chí lãnh đạo cấp Nhà nước trong nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tiếp tục kế thừa các thành quả, phương pháp, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của những người tiền nhiệm, đồng thời tích hợp, tích luỹ, cập nhật những phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mới để phù hợp với thời đại số, cũng như xu thế phát triển mới.

“Tôi tin rằng con đường mà Việt Nam chúng ta đã vạch ra trong cương lĩnh của Đảng, văn kiện Đại hội XIV của Đảng và trong Hiến pháp chắc chắn sẽ thành công, phát triển phồn vinh,” đại biểu Sửu nhấn mạnh.

Về thông điệp quản trị hay quản lý sang kiến tạo phục vụ, đặc biệt là quan điểm “Dân là gốc” với mục tiêu cao nhất, đích đến cuối cùng là Nhân dân được thụ hưởng thành quả của phát triển, đại biểu Nguyễn Thị Sửu cho rằng đấy chính là thông điệp xuyên suốt của người lãnh đạo đứng đầu Đảng, Nhà nước, lan tỏa tư tưởng đến tất cả mọi người (trong đó có các đại biểu Quốc hội), để cùng hành động, sáng tạo trong tất cả các lĩnh vực, viết tiếp những chương mới rực rỡ trong hành trình phát triển của đất nước.

“Tôi cho rằng không có tư tưởng nào hay hơn, thiết thực hơn thế. Đây cũng là tầm nhìn chiến lược không chỉ dành cho 5 năm, 10 năm, mà là tầm nhìn 50 năm và bây giờ chỉ có nhiệm vụ là hành động. Tất cả vì mục tiêu phát triển đất nước, dân tộc,” đại biểu Nguyễn Thị Sửu chia sẻ.

Tuy vậy, đại biểu Nguyễn Thị Sửu cũng nhấn mạnh để hiện thực hóa được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong 5 năm tới, bên cạnh kiện toàn công tác nhân sự, nhiệm vụ quan trọng khác là cần phải khơi thông nguồn lực, khơi thông thể chế - bởi “điểm nghẽn của điểm nghẽn” chính là thể chế. Do vậy, nhiệm vụ quan trọng là cần phải tháo gỡ tất cả các điểm nghẽn.

Ngay trong phiên khai mạc kỳ họp vào ngày 6/4, thông điệp định hướng của người đứng đầu Đảng ta cũng đã thiết lập một tư duy quyết liệt trên nghị trường. Đó là yêu cầu chuyển đổi căn bản từ tâm thế “làm luật cho đủ” sang tư duy “làm luật để phát triển.” Hệ thống pháp luật trong kỷ nguyên mới phải gánh vác sứ mệnh kiến tạo tương lai, mở đường cho các lực lượng sản xuất mới phát triển.

Quan điểm “mở đường” đi liền với sự dũng cảm “sửa đường” của người đứng đầu Đảng ta cũng được thể hiện rất rõ trong nội dung phát biểu khai mạc kỳ họp của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với khẳng định: Quốc hội sẽ “đi trước một bước về thể chế,” kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển. Điều đó càng trở nên cấp thiết khi Việt Nam đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong 5 năm tới./.

