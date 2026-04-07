Lễ tuyên thệ nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

Thủ tướng Lê Minh Hưng thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tuyên thệ: “Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó."
Thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ khóa XVI
Quốc hội khóa XVI đã bỏ phiếu kín và biểu quyết điện tử để bầu Trưởng Ban tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.
Lãnh đạo Ấn Độ và Cuba chúc mừng đồng chí Tô Lâm và đồng chí Trần Thanh Mẫn
Sáng 7/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới đồng chí Tô Lâm ngay sau khi ông được Quốc hội tín nhiệm cao bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI: Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 7/4/2026, Quốc hội tiến hành bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Tuyển chọn nhân sự chất lượng vào vị trí cấp cao tại phái bộ gìn giữ hòa bình
Việt Nam đã làm tốt công tác chuẩn bị, triển khai lực lượng Việt Nam đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ, tạo được dấu ấn, nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam và QĐND Việt Nam trên trường quốc tế.
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Ngày 7/4/20206, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI gồm 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ.
18 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI
Theo Nghị quyết 01/2026/QH16,Quốc hội quyết nghị số thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI là 18 người, gồm Chủ tịch Quốc hội, 6 Phó Chủ tịch Quốc hội, 11 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Đại biểu Quốc hội: Nhất thể hóa đã đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn rất mới
Việc Nhất thể hóa hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước đã đáp ứng yêu cầu công việc hiện tại của đất nước, đích đến cuối cùng là Nhân dân được thụ hưởng thành quả của phát triển.
Thông cáo báo chí số 2, kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XVI
Ngày 07/4/2026, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tiến hành bầu Chủ tịch nước; biểu quyết thông qua nội dung cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.
Huế tiếp tục nâng cao hiệu quả triển khai Nghị quyết 57 về chuyển đổi số
Trong hành trình phát triển, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực trung tâm, mở đường cho Huế bứt phá, kiến tạo diện mạo đô thị kiểu mẫu ở miền Trung.
Tiểu sử tóm tắt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Quốc hội khóa XVI đã bầu ông Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XVI, giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đích đến cuối cùng là nhân dân được thụ hưởng thành quả phát triển
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ ưu tiên hàng đầu trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là “Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững."
Phê duyệt lập quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2050
Ngày 6/4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2050. Thành phố được định hướng trở thành đô thị sinh thái, thông minh và mang tầm quốc tế.
Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Tô Lâm
Sáng 7/4/2026, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.
Chính phủ thông qua hồ sơ Đề án thành lập thành phố Đồng Nai
Chính phủ thông qua hồ sơ Đề án thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai và thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc trung ương theo đề nghị của Bộ Nội vụ.
Thông qua Nghị quyết bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước khoá XVI
Theo nghị quyết được Quốc hội thông qua, Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031. Sau khi được bầu, Chủ tịch nước sẽ thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức.
Thắm tình hữu nghị Việt-Lào tại xứ sở Bạch Dương
Đại sứ Đặng Minh Khôi khẳng định Việt Nam vui mừng trước thành quả xây dựng và phát triển của Lào, mong muốn đất nước Lào phát triển ổn định hòa bình dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI: Quốc hội bầu Chủ tịch nước
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 7/4/2026, Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Hôm nay, Quốc hội khóa XVI sẽ bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ
Trong ngày họp thứ 2 của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI, dự kiến buổi sáng Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước, buổi chiều bầu Thủ tướng. Sau khi được bầu sẽ diễn ra nghi lễ tuyên thệ nhậm chức.
Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI
Chiều 6/4/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Phiên họp thứ Nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.
Phiên họp thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI
Tại Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về: dự kiến phân công nhiệm vụ đối với Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.
Điện, thư chúc mừng đồng chí Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saysomphone Phomvihane bày tỏ vui mừng khi đồng chí Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Thành công chung của các hoạt động đối ngoại quốc phòng Việt Nam-Trung Quốc
Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh thời gian qua, dưới sự chỉ dẫn của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, hợp tác song phương giữa Việt Nam-Trung Quốc trên các lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu.
Bổ sung tiêu chuẩn “có bản lĩnh chính trị vững vàng” vào tiêu chuẩn luật sư
Tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị của luật sư được bảo đảm trong cả quá trình đào tạo, tập sự, kỳ thi cấp Chứng chỉ hành nghề để sàng lọc đầu vào của đội ngũ luật sư.
Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Hành động vì lợi ích của nhân dân
Tại phiên làm việc buổi sáng, với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XVI đối với ông Trần Thanh Mẫn.
Lãnh đạo Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội khóa XVI
Ngày 6/4/2026, Quốc hội khóa XVI đã bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Chủ tịch Quốc hội chủ trì Phiên họp thứ Nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 6/4/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp thứ Nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam Iain Frew
Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam coi trọng tăng cường quan hệ với Anh, hoan nghênh sự đóng góp tích cực của Anh tại khu vực, sự phối hợp giữa hai nước trong khuôn khổ ASEAN, Liên hợp quốc.
Kỳ họp khởi đầu nhiệm kỳ với quyết tâm mới, khí thế mới
Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước đặt ra những yêu cầu rất cao về đổi mới chất lượng hoạt động nghị trường, các đại biểu đều khẳng định bước vào kỳ họp với quyết tâm mới, khí thế mới.
Quốc hội bầu lãnh đạo Tổng Kiểm toán nhà nước, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban
Quốc hội đã thông qua Nghị quyết kiện toàn các chức danh Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội-Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.