Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 7/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu ông Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XVI, giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Dự thảo Nghị quyết nêu rõ, căn cứ Hiến pháp, các quy định của pháp luật, biên bản kiểm phiếu, Quốc hội quyết nghị đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Kết quả biểu quyết: Đã có 495/495 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành; Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Sau khi được bầu, Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã diễn ra trang trọng tại Hội trường Diên Hồng theo quy định./.