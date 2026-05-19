Kinh tế

Tài chính

Châu Âu tăng gấp đôi thuế áp lên thép nhập khẩu

Các nhà lập pháp EU đã nhất trí tăng mức thuế áp dụng đối với thép nhập khẩu lên 50%, đồng thời cắt giảm 47% khối lượng thép được phép nhập khẩu trước khi chịu áp thuế.

Hương Thủy
Công nhân kiểm tra các thanh cuộn nhôm tại nhà kho trong khu công nghiệp ở Tân Châu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. (Nguồn: REUTERS/TTXVN)
Công nhân kiểm tra các thanh cuộn nhôm tại nhà kho trong khu công nghiệp ở Tân Châu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. (Nguồn: REUTERS/TTXVN)

Nghị viện châu Âu (EP) ngày 19/5 đã chính thức thông qua quyết định tăng gấp đôi thuế đối với thép nhập khẩu, một động thái nhằm bảo vệ ngành công nghiệp thép của Liên minh châu Âu (EU) trước làn sóng xuất khẩu giá rẻ từ Trung Quốc.

Với 606 phiếu thuận và 16 phiếu chống, các nhà lập pháp EU đã nhất trí tăng mức thuế áp dụng đối với thép nhập khẩu lên 50%, đồng thời cắt giảm 47% khối lượng thép được phép nhập khẩu trước khi chịu áp thuế.

Theo các biện pháp mới được Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất từ năm ngoái, hạn ngạch nhập khẩu miễn thuế đối với mặt hàng này sẽ giảm xuống còn 18,3 triệu tấn mỗi năm. Con số này tương đương tổng khối lượng thép mà EU đã nhập khẩu trong năm 2013.

Sau khi được các quốc gia thành viên EU chính thức phê duyệt, quy định này sẽ trở thành luật và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Giải thích về việc chọn năm 2013 làm mốc tham chiếu, giới chức EU cho rằng thị trường thép toàn cầu đã bắt đầu mất cân bằng từ thời điểm này do tình trạng dư thừa công suất.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ Trung Quốc, quốc gia trợ cấp mạnh mẽ cho các nhà sản xuất nội địa và hiện đang chiếm hơn một nửa sản lượng thép của toàn thế giới.

Giới quan sát chỉ ra chiến lược mới của EU có nhiều điểm tương đồng với các biện pháp mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đang áp dụng. Hiện nước Mỹ cũng áp mức thuế 50% để ngăn chặn nguồn cung kim loại giá rẻ từ Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)
#thép nhập khẩu #thuế nhập khẩu
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Công nhân làm việc tại nhà máy sản xuất thép tại Trung Quốc. (Nguồn: THX/TTXVN)

EU nhất trí tăng gấp đôi thuế thép nhập khẩu

Theo thỏa thuận ngày 13/4 giữa các nước thành viên và Nghị viện châu Âu, mức thuế đối với thép nhập khẩu sẽ được tăng gấp đôi và hạn ngạch nhập khẩu miễn thuế sẽ bị cắt giảm 47%.

Tin cùng chuyên mục

Ông Kevin Warsh. (Ảnh: The Straits Times/TTXVN)

Thách thức đối với tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh

Ông Warsh muốn vừa giảm lãi suất ngắn hạn vừa bắt đầu bán bớt lượng trái phiếu mà Fed đang nắm giữ để chống lạm phát, tuy nhiên, tình hình hiện nay khiến điều đó trở nên rất khó khăn.

Đồng USD. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đồng USD tăng giá ngày thứ năm liên tiếp

Đà đi lên của đồng bạc xanh được hỗ trợ vững chắc bởi sự leo thang của lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ; lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã chạm mức 4,599%-mức cao nhất trong hơn một năm.

Khu Đầu tư Tài chính Đặc biệt Tamchy Kyrgyzstan (Tamchy SFIT). (Ảnh: Tamchy SFIT)

Kyrgyzstan: Khu Đầu tư Tài chính đặc biệt Tamchy SFIT hướng tới các thị trường lớn nhất trong khu vực

Hội đồng Quản lý của Khu Đầu tư Tài chính Đặc biệt Tamchy Kyrgyzstan (Tamchy SFIT) đã bổ nhiệm ban lãnh đạo cấp cao. Theo đó, ông Aiaz Baetov, vẫn giữ chức Bộ trưởng Tư pháp Kyrgyzstan, được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Tamchy SFIT. Ông Ali Ijaz Ahmad và ông Bakyt Sydykov (vẫn giữ chức Bộ trưởng Kinh tế và Thương mại Kyrgyzstan) được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch.

Đại tá, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cần cơ chế “phong tỏa dòng tiền” nhanh để chặn lừa đảo tài chính số

Nhiều trường hợp người dân phát hiện bị lừa và báo ngân hàng ngay sau khi chuyển tiền nhưng dòng tiền đã bị tẩu tán qua nhiều tài khoản trung gian chỉ trong thời gian rất ngắn.
Các chuyên gia cho rằng nếu có cơ chế phối hợp nhanh hơn giữa ngân hàng, nền tảng số, cơ quan công an và đơn vị trung gian thanh toán thì hoàn toàn có thể phong tỏa dòng tiền lừa đảo trước khi tiền bị rút hoặc chuyển ra nước ngoài.