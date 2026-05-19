Châu Âu tăng gấp đôi thuế áp lên thép nhập khẩu

Nghị viện châu Âu (EP) ngày 19/5 đã chính thức thông qua quyết định tăng gấp đôi thuế đối với thép nhập khẩu, một động thái nhằm bảo vệ ngành công nghiệp thép của Liên minh châu Âu (EU) trước làn sóng xuất khẩu giá rẻ từ Trung Quốc.

Với 606 phiếu thuận và 16 phiếu chống, các nhà lập pháp EU đã nhất trí tăng mức thuế áp dụng đối với thép nhập khẩu lên 50%, đồng thời cắt giảm 47% khối lượng thép được phép nhập khẩu trước khi chịu áp thuế.

Theo các biện pháp mới được Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất từ năm ngoái, hạn ngạch nhập khẩu miễn thuế đối với mặt hàng này sẽ giảm xuống còn 18,3 triệu tấn mỗi năm. Con số này tương đương tổng khối lượng thép mà EU đã nhập khẩu trong năm 2013.

Sau khi được các quốc gia thành viên EU chính thức phê duyệt, quy định này sẽ trở thành luật và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Giải thích về việc chọn năm 2013 làm mốc tham chiếu, giới chức EU cho rằng thị trường thép toàn cầu đã bắt đầu mất cân bằng từ thời điểm này do tình trạng dư thừa công suất.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ Trung Quốc, quốc gia trợ cấp mạnh mẽ cho các nhà sản xuất nội địa và hiện đang chiếm hơn một nửa sản lượng thép của toàn thế giới.

Giới quan sát chỉ ra chiến lược mới của EU có nhiều điểm tương đồng với các biện pháp mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đang áp dụng. Hiện nước Mỹ cũng áp mức thuế 50% để ngăn chặn nguồn cung kim loại giá rẻ từ Trung Quốc./.

