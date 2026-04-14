EU nhất trí tăng gấp đôi thuế thép nhập khẩu

Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận tăng thuế đối với thép nhập khẩu trong nỗ lực hỗ trợ ngành sản xuất của các nước trong khối đang gặp nhiều khó khăn.



Theo thỏa thuận ngày 13/4 giữa các nước thành viên và Nghị viện châu Âu, mức thuế đối với thép nhập khẩu sẽ được tăng gấp đôi lên mức 50%. Ngoài ra, hạn ngạch nhập khẩu miễn thuế sẽ bị cắt giảm 47%, xuống còn khoảng 18,3 triệu tấn/năm - tương đương mức nhập khẩu của EU trong năm 2013, thời điểm thị trường trở nên mất cân bằng.



Cơ chế mới sẽ thay thế biện pháp tự vệ thương mại hiện hành, theo đó áp thuế 25% đối với lượng thép vượt hạn ngạch, dự kiến hết hiệu lực vào cuối tháng 6/2026. Các biện pháp mới sẽ áp dụng với thép nhập khẩu từ hầu hết các đối tác, ngoại trừ các nước thuộc Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA) gồm Iceland, Liechtenstein và Na Uy.



Phát biểu về quyết định này, Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế của EU, ông Maros Sefcovic nhấn mạnh ngành thép có vai trò quan trọng đối với tự chủ chiến lược và năng lực công nghiệp của châu Âu, trong bối cảnh tình trạng dư thừa công suất trên toàn cầu gia tăng.



Thỏa thuận mới nói trên được xây dựng theo đề xuất mà Ủy ban châu Âu đưa ra từ năm ngoái. Tuy nhiên, thỏa thuận này hiện mới mang tính tạm thời và cần được Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu chính thức thông qua trước khi có hiệu lực./.

