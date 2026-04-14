Thổ Nhĩ Kỳ: Nổ súng tại trường trung học, 16 người bị thương

Ngày 14/4, một đối tượng đã nổ súng tại một trường trung học ở tỉnh Sanliurfa, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, khiến ít nhất 16 người, hầu hết là học sinh, bị thương.

Thống đốc tỉnh Hasan Sildak cho biết vụ việc xảy ra ở trường Trung học Dạy nghề và Kỹ thuật Anatolian Ahmet Koyuncu ở huyện Siverek.

Đối tượng là một cựu học sinh của trường, sinh năm 2007, đã mang súng săn vào trong khuôn viên trường và nổ súng bừa bãi.

Sau khi nổ súng, đối tượng đã vào trong tòa nhà và bắt giữ các học sinh làm con tin.

Các đội y tế, cảnh sát và các đơn vị đặc nhiệm đã được điều động đến hiện trường. Đối tượng sau đó đã tự sát.

Theo một số nguồn tin, trước khi xảy ra vụ việc, đối tượng đã có tranh cãi với một người bạn./.

Mỹ: Nổ súng tại cơ sở phục hồi chức năng ở New Jersey, 2 người thương vong Một vụ nổ súng đã xảy ra bên trong một cơ sở phục hồi chức năng ở thị trấn Egg Harbor, bang New Jersey (Mỹ), khiến một người thiệt mạng và một người khác đang trong tình trạng nguy kịch.