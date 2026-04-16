Đức: Đình công kéo dài, hàng trăm chuyến bay của Lufthansa bị hủy

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, cuộc đình công của các phi công và tiếp viên Hãng hàng không Đức Lufthansa đã bước sang ngày thứ tư, dẫn đến việc hủy bỏ hàng trăm chuyến bay.

Công ty điều hành sân bay Frankfurt (Fraport) thông báo có 656 chuyến bay bị hủy trong tổng số 1.313 chuyến bay dự kiến tại sân bay này, phần lớn là của Lufthansa.

Nỗ lực đàm phán giữa Lufthansa và công đoàn phi công Vereinigung Cockpit cùng công đoàn tiếp viên hàng không UFO đã thất bại khi các bên không thể thỏa hiệp.

Các cuộc đình công liên tiếp diễn ra đã làm lu mờ các sự kiện kỷ niệm 100 năm thành lập hãng hàng không Lufthansa.

Ngày 16/4, cả phi công và tiếp viên hàng không Lufthansa đều tiến hành đình công, do các tranh chấp khác nhau với các công ty con chồng chéo.

Các cuộc đình công dự kiến sẽ tiếp tục đến ngày 17/4, trong đó ngoài các hoạt động chính của Lufthansa còn có cả dịch vụ hàng hoá Lufthansa Cargo và CityLine.

Đối với hãng hàng không giá rẻ Eurowings, công ty con của Lufthansa, đình công chỉ giới hạn trong ngày 16/4. Mặc dù vậy, hãng vẫn dự kiến sẽ vận hành hơn 70% số chuyến bay theo lịch trình./.

