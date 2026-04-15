Xả súng tại trường học ở Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất 9 người thiệt mạng

Vụ xả súng xảy ra tại trường trung học cơ sở Ayser Calik ở quận Onikisubat vào khoảng 13 giờ 30 theo giờ địa phương (tức 17 giờ 30 theo giờ Việt Nam).

Xe cứu thương và xe cảnh sát được nhìn thấy bên ngoài trường trung học cơ sở Ayser Calik. (Nguồn: Reuters)

Tân Hoa xã và AFP đưa tin ngày 15/4, ít nhất 9 người đã thiệt mạng và 13 người khác bị thương trong vụ xả súng xảy ra tại một trường học ở thành phố Kahramanmaras, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Chính quyền địa phương cho biết vụ việc xảy ra tại trường trung học cơ sở Ayser Calik ở quận Onikisubat vào khoảng 13 giờ 30 theo giờ địa phương (tức 17 giờ 30 theo giờ Việt Nam).

Đối tượng thực hiện vụ xả súng là một học sinh lớp 8 và đã tự sát trong lúc hỗn loạn.

Trong số các nạn nhân bị thương, có 3 người đang ở trong tình trạng nguy kịch.

Hiện động cơ của vụ xả súng vẫn đang được điều tra làm rõ./.

(Vietnam+)
