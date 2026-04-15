Vùng phát thải thấp - điểm nóng trong dự luật kinh tế của Pháp

Ngày 14/4, Hạ viện Pháp đã thông qua dự luật đơn giản hóa đời sống kinh tế sau quá trình thảo luận kéo dài và nhiều lần gián đoạn, trong đó nội dung gây tranh cãi nhất là việc bãi bỏ các vùng phát thải thấp (ZFE) - công cụ quan trọng nhằm hạn chế ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn.



Theo phóng viên TTXVN tại Paris, dự luật được Hạ viện thông qua với 275 phiếu thuận, 225 phiếu chống và 30 phiếu trắng, trong bối cảnh tương quan lực lượng tại nghị trường hết sức sít sao.

Các nghị sỹ thuộc đảng Tập hợp Quốc gia (EN) và đảng Những người Cộng hòa (LR) bày tỏ hài lòng với việc xóa bỏ ZFE, trong khi các nhóm cánh tả đồng loạt phản đối, cho rằng quyết định này đi ngược lại các mục tiêu bảo vệ môi trường.



Được triển khai từ năm 2019 và mở rộng từ năm 2021, các ZFE nhằm giảm nồng độ bụi mịn bằng cách hạn chế hoặc cấm lưu thông đối với các phương tiện cũ, phát thải cao, đặc biệt tại khu vực trung tâm thành phố.

Tuy nhiên, ngay trong nội bộ các đảng, nhiều nghị sỹ cho rằng cơ chế này chưa hợp lý, thiếu tính công bằng xã hội khi ảnh hưởng nhiều hơn tới các hộ thu nhập thấp không có điều kiện thay thế phương tiện.



Điều khoản bãi bỏ ZFE, được bổ sung từ một sửa đổi của phe cánh hữu, đã trở thành tâm điểm tranh luận trong toàn bộ quá trình xem xét dự luật. Chính phủ Pháp đã nỗ lực đưa ra phương án thỏa hiệp vào phút chót, theo hướng cho phép chính quyền địa phương quyền duy trì hoặc thiết lập các ZFE.

Tuy nhiên, đề xuất này đã bị bác bỏ, với sự liên kết bỏ phiếu của phe cánh hữu, đảng RN và một bộ phận nghị sỹ cánh tả. Kết quả này cũng làm lộ rõ sự chia rẽ trong chính liên minh cầm quyền, khi một số nghị sỹ từ chối ủng hộ dự luật nếu điều khoản về ZFE không được điều chỉnh. Dù vậy, lực lượng phản đối vẫn không đủ để ngăn chặn việc thông qua toàn bộ văn bản.



Ban đầu, dự luật được Chính phủ Pháp đệ trình với mục tiêu đơn giản hóa các quy định hành chính, giảm gánh nặng thủ tục cho doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy triển khai các dự án hạ tầng và công nghiệp, bao gồm trung tâm dữ liệu và một số tuyến giao thông gây tranh cãi.

Tuy nhiên, qua quá trình sửa đổi kéo dài hơn 2 năm, văn bản đã trở nên phức tạp hơn nhiều, với số điều khoản tăng mạnh từ vài chục lên gần 90 điều, bao gồm nhiều nội dung không liên quan trực tiếp.



Theo một số quan chức Bộ Kinh tế Pháp, dự luật vẫn gồm các biện pháp được doanh nghiệp mong đợi, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư và thủ tục pháp lý. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cảnh báo rằng điều khoản về ZFE có thể khiến toàn bộ văn bản đối mặt nguy cơ bị Hội đồng Hiến pháp bác bỏ, do không có mối liên hệ trực tiếp với nội dung ban đầu của dự luật.



Dự luật sẽ tiếp tục được Thượng viện xem xét trong thời gian tới. Trong trường hợp được thông qua, nhiều khả năng các nghị sỹ đối lập sẽ yêu cầu Hội đồng Hiến pháp vào cuộc, khiến tiến trình lập pháp của văn bản này chưa thể khép lại.

Giới quan sát nhận định quá trình xây dựng dự luật phản ánh rõ những khó khăn trong hoạt động lập pháp tại Pháp kể từ năm 2024, khi bối cảnh chính trị phân hóa khiến các đa số tại Quốc hội trở nên mong manh và biến động, buộc Chính phủ phải đối mặt với những thỏa hiệp phức tạp trong từng văn bản luật./.

