Pháp: Phát triển kinh tế tuần hoàn bằng tái sử dụng nước thải

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, tỉnh Landes, miền Tây Nam nước Pháp, đang đẩy mạnh phát triển kinh tế tuần hoàn thông qua việc tái sử dụng nước thải trong sản xuất nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm.

Với sự hỗ trợ của khu công nghệ nông nghiệp Agrolandes, địa phương này muốn biến nước thải và các dòng phụ phẩm thành nguồn tài nguyên phục vụ tưới tiêu và sản xuất năng lượng sinh học.



Ý tưởng xuất phát từ chương trình Reuse được Agrolandes khởi động cách đây 5 năm, với sự tham gia tài trợ của chính quyền địa phương và 34 doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến nông sản.

Mục tiêu của sáng kiến là thúc đẩy các thực hành tiết kiệm nước, tái chế và tái sử dụng chất thải lỏng trong chuỗi sản xuất nông nghiệp. Ông Benjamin Lobet, điều phối viên của chương trình, cho biết: “Giá trị mà chúng tôi mang lại là giúp doanh nghiệp không chỉ xử lý và tái sử dụng nước thải nội bộ, mà còn tạo liên kết để tận dụng chúng bên ngoài, trong nông nghiệp.”



Một trong những mô hình tiên phong là Hợp tác xã rượu vang Cave de Tursan. Trước năm 2018, đơn vị này phải chưng cất bã nho tại một nhà máy cách hơn 100 km, còn nước rửa nhà xưởng chỉ được chứa tạm rồi phun ra đồng ruộng.

Khi nhà máy chưng cất đóng cửa, cộng thêm khiếu nại của người dân vì xe bồn ra vào thường xuyên, Cave de Tursan đã buộc phải tìm giải pháp bền vững hơn.



Với sự hỗ trợ kỹ thuật của Agrolandes và công ty tư vấn Ecofilae, hợp tác xã trên đã hoàn thiện một quy trình quản lý nước thải khép kín: bã nho được đưa đến cơ sở sản xuất khí sinh học cách khoảng 10 km; phần cặn còn lại sau khi sinh khí được dùng làm phân bón; nước rửa thiết bị được thu gom trong hồ chứa lót màng chống thấm, sau đó tái sử dụng để tưới cho khoảng 10 ha ngô vào mùa xuân.

Ông Régis Laporte, Giám đốc Cave de Tursan, cho hay: “Giải pháp này vừa cung cấp nước tưới, vừa bổ sung khoáng chất đúng thời điểm, hiệu quả hơn nhiều so với việc phun xả đơn thuần.”

Tuy dựa trên nguyên tắc kỹ thuật đơn giản, nhưng dự án này phải mất 4 năm triển khai và phải xin điều chỉnh giấy phép môi trường ICPE theo quy định quốc gia.



Cách đó khoảng 30 km, nhà máy chế biến thực phẩm Maison Lafitte có tuổi đời hơn một thế kỷ tại làng Montaut cũng đang triển khai dự án tái sử dụng nước thải quy mô lớn. Lượng nước thải của cơ sở này trước đây được xử lý tại trạm xử lý nước địa phương, song lưu lượng xả ra suối vượt quá khả năng tiếp nhận.



Sau khi hoàn tất dự án trị giá hàng triệu euro, Maison Lafitte sẽ tự xử lý và lưu trữ nước thải đã làm sạch để tưới cho 120 ha ngô. Ông Fabien Chevalier, Giám đốc Maison Lafitte, nhấn mạnh: “Dự án này có ý nghĩa đặc biệt vì nguồn nước tái sử dụng sẽ phục vụ chính các nông dân cung cấp nguyên liệu cho chúng tôi.”



Theo Agrolandes, đến nay khoảng 20 cơ sở đã được đánh giá và 6 dự án mới đang trong giai đoạn hỗ trợ kỹ thuật. Những mô hình này được kỳ vọng sẽ giúp tỉnh Landes trở thành hình mẫu của kinh tế tuần hoàn trong quản lý tài nguyên nước và phát triển nông nghiệp bền vững tại Pháp./.

