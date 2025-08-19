Đưa vào vận hành hệ thống xử lý nước thải vốn gần 1.000 tỷ đồng tại Sơn La

Ngày 19/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức Lễ khánh thành công trình Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La.

Đây là công trình chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Công trình hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La được khởi công từ năm 2012, sử dụng nguồn vốn ODA của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức, vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Thuỵ Sỹ và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam, với tổng mức đầu tư hơn 932 tỷ đồng.

Công trình do Ban Quản lý Dự án ODA tỉnh Sơn La làm chủ đầu tư, quy mô gồm: Nhà máy xử lý nước thải công suất 6.900 m3/ngày đêm theo công nghệ xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học (AO); 7 trạm bơm thu gom nước thải, công suất mỗi trạm bơm từ 67 m3/giờ đến hơn 780 m3/giờ; hệ thống đường ống thu gom nước thải cấp 1, cấp 2, cấp 3 và đường ống áp lực dài hơn 75 km; hệ thống đấu nối mạng cấp 3 cho 9.000 hộ dân và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải chung của công trình; nâng cấp hệ thống thoát nước mưa dài 2,5 km; cải tạo, sửa chữa 8,3 km đường giao thông nội thị.

Hệ thống xử lý nước thải thành phố Sơn La nhìn từ trên cao. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Ông Gert Buechner, Trưởng đoàn tư vấn Liên danh GKW-IGIP-ICC-ANVIET (Cộng hòa Liên bang Đức), cho biết: Đây là hệ thống thu gom xử lý nước thải ở các phường trung tâm tỉnh Sơn La được đầu tư đồng bộ với dây chuyền công nghệ tiên tiến hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu; áp dụng công nghệ xử lý nước thải bằng công nghệ sinh học, bao gồm cả công đoạn khử trùng bằng tia cực tím. Do vậy, nước thải được đưa về nhà máy xử lý thông qua hệ thống thoát nước riêng mà không cần qua bể tự hoại.

Hiện nay, trên cả nước mới có 4 địa phương áp dụng thành công mô hình này; trong đó, tỉnh Sơn La là địa phương duy nhất tại các tỉnh phía Bắc.

Nhà máy sử dụng hệ thống điều khiển điện tử, tự động thu thập, giám sát, điều khiển, kết nối toàn bộ thiết bị giữa nhà máy xử lý nước thải với các trạm bơm trong quá trình vận hành.

Chất lượng nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn của Bộ Tài nguyên Môi trường, cho phép xả vào nguồn nước dùng làm nước sinh hoạt; trước khi xả ra môi trường được kiểm tra, giám sát trực tuyến 24/24 giờ, thông qua hệ thống kết nối dữ liệu tự động từ nhà máy xử lý nước thải Sơn La với Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cao của các sở, ban, ngành, đơn vị thi công, tư vấn, giám sát cùng sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân.

Cùng với đó là sự hỗ trợ, giúp đỡ của Ngân hàng Tái thiết Đức đã đồng hành, tài trợ và tạo điều kiện thuận lợi cả về tài chính lẫn kỹ thuật trong suốt quá trình thực hiện công trình.

Theo chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, việc đưa công trình đi vào hoạt động, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững và môi trường sống của nhân dân, mang lại lợi ích thiết thực, lâu dài. Trong đó, giúp giảm thiểu tình trạng ngập úng, xử lý hiệu quả nước thải đô thị, đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường.

Đây cũng là tiền đề để các phường khu vực suối Nặm La phát triển nhanh, xanh và bền vững; gắn với cam kết về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Ông Nguyễn Đình Việt đề nghị Ban Quản lý Dự án ODA tỉnh Sơn La tập trung vận hành công trình đúng phương án, quy trình được phê duyệt, bảo đảm chất lượng, tiến độ như đã cam kết, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La tặng Bằng khen 2 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện công trình; Ban Quản lý Dự án ODA tỉnh tặng nhiều Giấy khen cho các tập thể, cá nhân./.

