Nga khẳng định quan hệ với Mỹ không bị "đóng băng"

Ngày 14/4, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định quan hệ giữa Nga và Mỹ hiện không bị “đóng băng,” khác với thời kỳ dưới chính quyền Tổng thống tiền nhiệm Joe Biden.



Phát biểu sau chuyến thăm Trung Quốc, ông Lavrov cho biết hai nước liên lạc thường xuyên ở nhiều cấp độ, một số cuộc gặp do phía Nga khởi xướng, một số do phía Mỹ yêu cầu, và không phải tất cả đều được công khai.

Ngoại trưởng Lavrov cũng nhấn mạnh Nga vẫn cam kết với các thỏa thuận về Ukraine đã đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ ở Alaska (Mỹ).



Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày đã bày tỏ quan ngại khi cho rằng các nhà đàm phán của Mỹ “không còn dành thời gian cho Ukraine” do Washington đang tập trung vào cuộc chiến với Iran.



Trả lời phỏng vấn trên truyền hình Đức ZDF, Tổng thống Zelensky cho biết đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, những người đã góp phần thúc đẩy đàm phán với Moskva nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, hiện đang “liên tục tham gia các cuộc đối thoại với Iran.” Ông cho rằng nếu không có áp lực mạnh mẽ hơn từ phía Mỹ, Nga sẽ mất động lực để tham gia đàm phán.



Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn, Tổng thống Zelensky cũng bày tỏ lo ngại về việc Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ông cho rằng nếu chiến sự ở Trung Đông tiếp diễn, Ukraine sẽ nhận được ít vũ khí hơn. Điều này đặc biệt nghiêm trọng, nhất là đối với các trang thiết bị phòng không.



Cùng ngày, Phó Tổng thống Mỹ J. D. Vance cho rằng Washington không nên tiếp tục tài trợ cho cuộc xung đột tại Ukraine. Phát biểu tại một sự kiện do Turning Point USA tổ chức tại Đại học Georgia, ông Vance nhấn mạnh rằng ông vẫn giữ quan điểm nên chấm dứt việc tài trợ cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông cho biết một trong những thành tựu mà ông tự hào nhất của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump là quyết định ngừng cung cấp vũ khí trực tiếp từ Mỹ cho Ukraine.



Trước đó, hồi tháng 2, Nhà Trắng cho biết Washington không còn chuyển giao vũ khí cho Kiev bằng ngân sách Mỹ mà thay vào đó bán cho các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để các nước này chuyển tiếp cho Ukraine./.

