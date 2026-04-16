Bước phát triển mới trong quan hệ quốc phòng Việt Nam-Italy

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, chiều 14/4, lễ khai trương Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Cộng hòa Italy đã được tổ chức trang trọng, ấm cúng với sự tham dự của Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Phương Anh, Chuẩn đô đốc Gianandrea Buldrini, Phó Tư lệnh Tình báo và An ninh Mạng, Bộ Quốc phòng Italy, cùng Tuỳ viên Quốc phòng các nước tại Italy.

Tại lễ khai trương Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Italy, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền đã có bài phát biểu nhấn mạnh về đường đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển của Việt Nam.

Trong đó, Quân đội nhân dân Việt Nam đã không ngừng đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng trên cả hai bình diện song phương và đa phương, đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Theo Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, quân đội Việt Nam không chỉ tích cực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, mà còn chủ động đóng góp trong các lĩnh vực an ninh phi truyền thống, hỗ trợ nhân đạo, cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả chiến tranh, qua đó góp phần xây dựng môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Chính vì vậy, đối ngoại quốc phòng ngày càng khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của đối ngoại quốc gia, góp phần củng cố lòng tin chiến lược và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, quan hệ Việt Nam-Italy, được thiết lập từ năm 1973 và nâng cấp lên Đối tác Chiến lược năm 2013, tiếp tục phát triển tích cực và toàn diện.

Hai nước duy trì trao đổi đoàn cấp cao, đối thoại chính sách quốc phòng thường niên, đồng thời thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực quan trọng như đào tạo, hải quân, an ninh mạng và công nghiệp quốc phòng.

Đáng chú ý, việc khai trương Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Italy không chỉ đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác quốc phòng song phương mà còn góp phần tăng cường hiểu biết, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước trong thời gian tới.

Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền cũng bày tỏ mong muốn Bộ Quốc phòng Italy quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Italy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy hợp tác Quốc phòng song phương hai nước.

Về phần mình, Chuẩn đô đốc Gianandrea Buldrini, Phó Tư lệnh Tình báo và An ninh Mạng, Bộ Quốc phòng Italy đánh giá, thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Italy tiếp tục được củng cố và tăng cường theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với các văn bản, thỏa thuận hợp tác đã ký kết, nổi bật trên các lĩnh vực trao đổi đoàn cấp cao, tham vấn-đối thoại, trang bị quốc phòng.

Chuẩn đô đốc Gianandrea Buldrini cho biết trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng hai nước sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác về khắc phục hậu quả chiến tranh, trước mắt là rà phá bom mìn.

Bộ Quốc phòng Italy vui mừng và hoan nghênh việc thành lập Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Rome, coi đây là cầu nối quan trọng để thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Italy trong thời gian tới.

Trong khi đó, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Italy, Đại tá Nguyễn Đoàn Ngọc đã có bài phát biểu cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam và Italy trong quá trình thúc đẩy việc thành lập văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Rome.

Đồng thời, Đại tá Nguyễn Đoàn Ngọc cam kết sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực, nỗ lực thực hiện chức năng tham mưu và tiến hành các hoạt động đối ngoại quân sự nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, xây dựng lòng tin, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước, cũng như tích cực thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại của cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Italy, góp phần củng cố, phát triển và làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Italy./.

Việt Nam và Italy thống nhất nhiều định hướng hợp tác kinh tế Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Italy khẳng định phía Italy ủng hộ việc EU tháo gỡ thẻ vàng cho Việt Nam do Việt Nam đã có những nỗ lực hiệu quả nhằm chống khai thác IUU.