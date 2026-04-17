IAEA cảnh báo tình hình an toàn hạt nhân tại nhà máy Zaporizhzhia

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhzhia đã tạm thời mất toàn bộ nguồn điện bên ngoài vào tối 16/4 theo giờ địa phương, qua đó cho thấy tình hình an toàn hạt nhân tại cơ sở này vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trên mạng xã hội X, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết đây là lần thứ hai trong chưa đầy 1 tuần và là lần thứ 14 kể từ khi xảy ra xung đột tại Ukraine, nhà máy này mất nguồn điện từ bên ngoài.

Mặc dù nguồn điện đã được kết nối lại với lưới điện sau khoảng 40 phút, nhưng nguyên nhân trực tiếp của việc mất điện vẫn chưa được xác định.

Một nhóm chuyên gia của IAEA đã có mặt tại hiện trường để điều tra sự cố và tiếp tục theo dõi tình hình tại nhà máy.

Ông Grossi nhấn mạnh việc liên tiếp xảy ra các sự cố mất điện bên ngoài cho thấy mức độ rủi ro đối với an toàn hạt nhân tại cơ sở này vẫn ở mức đáng lo ngại.

Hồi đầu tuần, một sự cố tương tự xảy ra khi nhà máy Zaporizhzhia đã bị mất điện lưới bên ngoài kéo dài khoảng 90 phút.

Zaporizhzhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, với 6 tổ máy phát điện công suất 1 Gigawatt.

Từ tháng 10/2022, nhà máy này đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga, trong khi từ ngày 1/9/2022, các chuyên gia IAEA đã làm việc tại đây theo hình thức luân phiên./.

