Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Giám đốc Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga

Việt Nam-Nga khẩn trương triển khai các cam kết thỏa thuận về năng lượng
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Nga, đẩy mạnh hợp tác năng lượng, giao thông, kinh tế, thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng sâu sắc.
Chiều 13/4/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Giám đốc Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga Viktor Zolotov đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.
Chiều 13/4/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành và cơ quan liên quan về cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.
Thủ tướng lưu ý, không đợi hết quý 2 mà đến ngày 20/4, các bộ, ngành phải đề xuất với Thường trực Chính phủ, Chính phủ phương án cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh...
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị 2 bên tiếp tục đẩy mạnh gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm để hợp tác hiệu quả, phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển của mỗi nước.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã thể hiện sự chủ động, nghiêm túc, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt... tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 39 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 14 đồng chí.
Kết luận nhấn mạnh Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, gắn thực hiện nghị quyết với mục tiêu tăng trưởng, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả bộ máy.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc rằng các quy định của Đảng là thể chế bản lề bảo đảm Đảng ta vận hành như một khối thống nhất trong toàn bộ hệ thống chính trị.
Theo quyết định của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 45 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TW nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 22 đồng chí.
Trong cuộc điện đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae khẳng định thúc đẩy hợp tác thực chất, mở rộng giao lưu cấp cao và phối hợp giải quyết các thách thức chung.
TTXVN xin trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Slovakia.
Hai bên thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mà Italy có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như công nghiệp chế tạo, công nghệ cao, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, hạ tầng, công nghiệp hỗ trợ...
Trưởng Ban Tổ chức TW tin tưởng Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực, cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Trong chương trình thăm chính thức Italy, sáng 13/4/2026, tại thành phố Milan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại Phiên khai mạc Tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Italy.
Chiều 13/4/2026, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Slovakia Robert Fico.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các đảng ủy ngay từ đầu nhiệm kỳ phải nhận thức đầy đủ để luôn tự soi, tự nhắc, tự giữ mình, tự nâng cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, đất nước.
Trên nền tảng quan hệ Việt Nam và Slovakia phát triển tốt đẹp trong suốt 76 năm qua, hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước duy trì đà tăng trưởng ổn định.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Robert Fico nhất trí thông qua Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Slovakia lên “Đối tác Chiến lược.”
Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài vừa có thư kêu gọi ủng hộ Tháng Nhân đạo năm 2026 gửi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và đồng bào Việt Nam ở trong và ngoài nước.
Trong những năm gần đây, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã đạt được những tiến bộ tích cực trong việc thúc đẩy giao lưu và hợp tác thiết thực với các bộ, tỉnh, thành phố liên quan của Việt Nam.
Chiều 13/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico tham dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Slovakia-Việt Nam năm 2026.
Chiều 13/4/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.
Đến với kỳ họp Đại hội đồng IPU-152, Đoàn Việt Nam mang theo tâm thế chủ động, tích cực và thông điệp: Việt Nam luôn là một người bạn, một đối tác tin cậy và một thành viên tích cực, có trách nhiệm.
Hai Thủ tướng có cuộc hội đàm rất thành công và đạt được sự nhất trí cao ở nhiều phương diện, trong đó thông qua Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Slovakia lên Đối tác Chiến lược.
Theo Nhân dân Nhật báo, hai chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của đồng chí Tô Lâm sau khi nhậm chức đều là Trung Quốc, thể hiện tính chất chiến lược và tầm quan trọng cao của quan hệ Trung Quốc-VN.
Ngay sau lễ đón chính thức, sáng 13/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico và chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước.
VietnamPlus trân trọng giới thiệu bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 2.
Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa lịch sử, là hoạt động đối ngoại song phương quan trọng nhất giữa hai Đảng, hai nước trong năm 2026.
Sáng 13/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.