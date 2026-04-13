Tập đoàn quốc phòng Đức mở rộng sang sản xuất tên lửa hành trình

Ngày 13/4, tập đoàn vũ khí Rheinmetall của Đức cho biết sẽ lần đầu tiên tham gia sản xuất tên lửa hành trình, thông qua việc hợp tác với công ty quốc phòng Destinus của Hà Lan.

Theo Rheinmetall, hai bên dự kiến thành lập một liên doanh ngay trong năm nay để sản xuất tên lửa, tùy thuộc vào sự chấp thuận của các cơ quan quản lý. Liên doanh mới sẽ sản xuất các hệ thống tấn công và đánh chặn, trong đó có tên lửa hành trình và pháo phản lực.

Giám đốc điều hành Rheinmetall, ông Armin Papperger, cho biết việc hợp tác nhằm kết hợp năng lực sản xuất và kinh nghiệm quản lý các chương trình quy mô lớn của Rheinmetall với công nghệ và thiết kế hệ thống đặc thù của Destinus.

Ông nhấn mạnh châu Âu cần mở rộng cơ sở công nghiệp phục vụ các hệ thống quốc phòng hiện đại.

Trong khi đó, nhà đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Destinus, Mikhail Kokorich, cho rằng kinh nghiệm sản xuất quy mô lớn của Rheinmetall sẽ góp phần tăng cường nguồn cung vũ khí cho châu Âu.

Theo ông, châu lục này đang bước vào giai đoạn mở rộng sản xuất tên lửa, khi các hệ thống tên lửa dần chuyển từ sản xuất hạn chế sang quy mô công nghiệp.

Rheinmetall là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn từ chương trình tái vũ trang của Đức. Việc mở rộng sang lĩnh vực tên lửa hành trình diễn ra trong bối cảnh các hệ thống này ngày càng đóng vai trò then chốt trong chiến tranh hiện đại./.

