EU thận trọng với tiến trình kết nạp Ukraine

Nhiều quốc gia chủ chốt trong Liên minh châu Âu (EU) hiện chưa sẵn sàng thảo luận về việc kết nạp Ukraine trong tương lai gần, trong bối cảnh khối này tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng, nhấn mạnh yêu cầu cải cách và các tiêu chí kỹ thuật.



Theo các nguồn tin được truyền thông châu Âu dẫn lại, đa số các nước thành viên EU chưa có động lực mở rộng tranh luận về tư cách thành viên của Ukraine ở thời điểm hiện tại, dù vẫn khẳng định ủng hộ tiến trình hội nhập lâu dài của Kiev.



Trước đó, Ủy viên châu Âu phụ trách mở rộng Marta Kos cho rằng Ukraine khó có thể gia nhập EU trước năm 2027 theo khuôn khổ quy định hiện hành, đồng thời cho biết Ủy ban châu Âu đang xem xét phương án lộ trình gia nhập theo từng giai đoạn.

Một số quốc gia như Đức, Hà Lan và Italy nhấn mạnh việc mở rộng cần gắn với tiến trình cải cách thực chất, không dựa trên ngoại lệ mang tính địa chính trị.

Trong khi đó, một số nước ủng hộ Ukraine như Thụy Điển và Đan Mạch đề xuất hoàn tất đàm phán vào cuối năm 2027, song các quan chức EU thừa nhận các nước chủ chốt vẫn chưa sẵn sàng khởi động giai đoạn tiếp theo của tiến trình.



Ukraine và Moldova được trao quy chế ứng viên EU từ tháng 6/2022, và các cuộc đàm phán gia nhập chính thức đã được khởi động từ năm 2025. Tuy nhiên, theo thực tiễn mở rộng của EU, quá trình này thường kéo dài nhiều năm và không đảm bảo kết quả cuối cùng, do phụ thuộc vào việc đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chính trị, kinh tế và pháp lý của khối.



Liên quan đến tình hình Ukraine, Tổng thống nước này Volodymyr Zelensky đang tiếp tục chuỗi hoạt động ngoại giao tại châu Âu nhằm củng cố quan hệ với các đối tác chủ chốt.

Tại Berlin, ông Zelensky đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Friedrich Merz trong khuôn khổ tham vấn chính phủ song phương, trước khi tiếp tục thăm Na Uy để gặp Thủ tướng Jonas Gahr Store.



Các cuộc tiếp xúc diễn ra trong bối cảnh tiến trình hòa đàm liên quan đến xung đột Ukraine vẫn gặp nhiều trở ngại. Giới quan sát cho rằng việc tăng cường ngoại giao cấp cao với các nước châu Âu phản ánh nỗ lực của Kiev trong việc duy trì sự ủng hộ quốc tế, đồng thời giữ đà cho tiến trình hội nhập dài hạn vào EU./.

