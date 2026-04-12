Nga-Ukraine ghi nhận các cuộc tấn công bất chấp lệnh ngừng bắn dịp Lễ Phục sinh

Theo hãng tin TASS (Nga), hệ thống phòng không đã được kích hoạt tại thành phố Donetsk của nước này trong thời gian ngừng bắn, kèm theo các tiếng nổ lớn trên bầu trời.

Linh Tô
Một tòa nhà bị hư hỏng tại quận Shevchenkivskyi ở thủ đô Kiev, Ukraine ngày 21/7/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Lệnh ngừng bắn nhân dịp Lễ Phục sinh giữa Nga và Ukraine đã nhanh chóng bị phủ bóng bởi các vụ tấn công, chỉ vài giờ sau khi có hiệu lực.

Một quan chức cơ quan dịch vụ khẩn cấp cho biết đã xảy ra tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào khu vực này.

Cùng ngày, giới chức Nga tại các khu vực biên giới cũng ghi nhận nhiều vụ tấn công tương tự. Thống đốc tỉnh Kursk, ông Alexander Khinshtein, cho biết một UAV đã đánh trúng một trạm xăng tại thị trấn Lgov, khiến 3 người trong cùng một gia đình bị thương, trong đó có một trẻ nhỏ bị mảnh đạn găm vào đầu. Theo ông, vụ việc xảy ra sau 16h (giờ Moskva) - thời điểm lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực.

Tại tỉnh Belgorod, Thống đốc Vyacheslav Gladkov cũng thông báo 2 người dân thường đã bị thương trong các vụ tấn công bằng UAV. Một người đàn ông bị chấn thương do sóng xung kích sau khi xe bị UAV đánh trúng tại thành phố Shebekino, trong khi một phụ nữ bị thương tại thị trấn Grayvoron do vụ nổ từ UAV.

Trong khi đó, Bộ chỉ huy quân đội Ukraine cho biết đã ghi nhận nhiều đợt tấn công bằng UAV và thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) cũng như các đợt pháo kích nhằm vào các khu dân cư và vị trí quân sự.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố Lệnh ngừng bắn dịp Lễ Phục sinh, kéo dài 32 giờ, từ 16h ngày 11/4 đến hết ngày 12/4 (giờ Moskva).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng tuyên bố thực hiện.

Cùng ngày, Nga và Ukraine đã tiến hành trao đổi tù binh, với mỗi bên trao trả 175 quân nhân và 7 dân thường.

Nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine hiện vẫn rơi vào bế tắc. Các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn dắt bị đình trệ trong những tuần gần đây, trong bối cảnh bất đồng về vấn đề lãnh thổ vẫn chưa được giải quyết./.

(TTXVN/Vietnam+)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Ukraine phản ứng về đề xuất ngừng bắn của Nga

Trước đề xuất của Nga về lệnh ngừng bắn dịp Lễ Phục sinh, bắt đầu từ 16h giờ Moskva (20h giờ Việt Nam) ngày 11/4 đến hết ngày 12/4, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố sẽ “hành động tương xứng.”

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Slovakia

Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Slovakia phát triển tích cực.

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Slovakia Robert Fico thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 14/4.

Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Italy

Chuyến thăm Italy của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhằm thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa hai nước, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Italy ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

