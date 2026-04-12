Nga-Ukraine ghi nhận các cuộc tấn công bất chấp lệnh ngừng bắn dịp Lễ Phục sinh

Lệnh ngừng bắn nhân dịp Lễ Phục sinh giữa Nga và Ukraine đã nhanh chóng bị phủ bóng bởi các vụ tấn công, chỉ vài giờ sau khi có hiệu lực.



Theo hãng tin TASS (Nga), hệ thống phòng không đã được kích hoạt tại thành phố Donetsk của nước này trong thời gian ngừng bắn, kèm theo các tiếng nổ lớn trên bầu trời.

Một quan chức cơ quan dịch vụ khẩn cấp cho biết đã xảy ra tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào khu vực này.



Cùng ngày, giới chức Nga tại các khu vực biên giới cũng ghi nhận nhiều vụ tấn công tương tự. Thống đốc tỉnh Kursk, ông Alexander Khinshtein, cho biết một UAV đã đánh trúng một trạm xăng tại thị trấn Lgov, khiến 3 người trong cùng một gia đình bị thương, trong đó có một trẻ nhỏ bị mảnh đạn găm vào đầu. Theo ông, vụ việc xảy ra sau 16h (giờ Moskva) - thời điểm lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực.



Tại tỉnh Belgorod, Thống đốc Vyacheslav Gladkov cũng thông báo 2 người dân thường đã bị thương trong các vụ tấn công bằng UAV. Một người đàn ông bị chấn thương do sóng xung kích sau khi xe bị UAV đánh trúng tại thành phố Shebekino, trong khi một phụ nữ bị thương tại thị trấn Grayvoron do vụ nổ từ UAV.

Trong khi đó, Bộ chỉ huy quân đội Ukraine cho biết đã ghi nhận nhiều đợt tấn công bằng UAV và thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) cũng như các đợt pháo kích nhằm vào các khu dân cư và vị trí quân sự.



Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố Lệnh ngừng bắn dịp Lễ Phục sinh, kéo dài 32 giờ, từ 16h ngày 11/4 đến hết ngày 12/4 (giờ Moskva).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng tuyên bố thực hiện.



Cùng ngày, Nga và Ukraine đã tiến hành trao đổi tù binh, với mỗi bên trao trả 175 quân nhân và 7 dân thường.



Nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine hiện vẫn rơi vào bế tắc. Các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn dắt bị đình trệ trong những tuần gần đây, trong bối cảnh bất đồng về vấn đề lãnh thổ vẫn chưa được giải quyết./.

Nga-Ukraine ngừng bắn trong 32 giờ nhân dịp Lễ Phục sinh Chính thống giáo Điện Kremlin cho biết đã ra lệnh ngừng bắn tạm thời tạm thời giữa Nga và Ukraine nhân dịp Lễ Phục sinh Chính thống giáo từ 16h00 ngày 11/4 (20h giờ Việt Nam) đến hết ngày 12/4, kéo dài 32 giờ.