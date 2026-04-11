Nga-Ukraine ngừng bắn trong 32 giờ nhân dịp Lễ Phục sinh Chính thống giáo

Theo AFP, một lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Nga và Ukraine nhân dịp Lễ Phục sinh Chính thống giáo dự kiến có hiệu lực từ chiều 11/4, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn dắt nhằm chấm dứt xung đột đang gặp trở ngại.

Điện Kremlin cho biết đã ra lệnh ngừng bắn tạm thời từ 16h00 ngày 11/4 (20h giờ Việt Nam) đến hết ngày 12/4, kéo dài 32 giờ.

Theo Điện Kremlin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov đã được chỉ thị chấm dứt các hoạt động trên mọi hướng trong thời gian này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh Kiev đã “nhiều lần khẳng định” sẵn sàng ngừng bắn trong dịp Lễ Phục sinh và sẽ có động thái tương ứng.

Lệnh ngừng bắn tạm thời được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn dắt nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn bốn năm qua đã bị chững lại do tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông.

Hai bên cũng từng thực hiện lệnh ngừng bắn trong dịp Lễ Phục sinh Chính thống hồi năm ngoái./.

