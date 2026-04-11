Thế giới

Châu Âu

Nga-Ukraine ngừng bắn trong 32 giờ nhân dịp Lễ Phục sinh Chính thống giáo

Điện Kremlin cho biết đã ra lệnh ngừng bắn tạm thời tạm thời giữa Nga và Ukraine nhân dịp Lễ Phục sinh Chính thống giáo từ 16h00 ngày 11/4 (20h giờ Việt Nam) đến hết ngày 12/4, kéo dài 32 giờ.

Một tòa nhà bị hư hỏng tại quận Shevchenkivskyi ở thủ đô Kiev, Ukraine ngày 21/7/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo AFP, một lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Nga và Ukraine nhân dịp Lễ Phục sinh Chính thống giáo dự kiến có hiệu lực từ chiều 11/4, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn dắt nhằm chấm dứt xung đột đang gặp trở ngại.

Điện Kremlin cho biết đã ra lệnh ngừng bắn tạm thời từ 16h00 ngày 11/4 (20h giờ Việt Nam) đến hết ngày 12/4, kéo dài 32 giờ.

Theo Điện Kremlin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov đã được chỉ thị chấm dứt các hoạt động trên mọi hướng trong thời gian này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh Kiev đã “nhiều lần khẳng định” sẵn sàng ngừng bắn trong dịp Lễ Phục sinh và sẽ có động thái tương ứng.

Lệnh ngừng bắn tạm thời được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn dắt nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn bốn năm qua đã bị chững lại do tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông.

Hai bên cũng từng thực hiện lệnh ngừng bắn trong dịp Lễ Phục sinh Chính thống hồi năm ngoái./.

(Vietnam+)
#Nga-Ukraine #Ngừng bắn #Lễ Phục sinh Nga Ukraine
Theo dõi VietnamPlus

CĂNG THẲNG NGA-UKRAINE

Tin liên quan

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Ukraine phản ứng về đề xuất ngừng bắn của Nga

Trước đề xuất của Nga về lệnh ngừng bắn dịp Lễ Phục sinh, bắt đầu từ 16h giờ Moskva (20h giờ Việt Nam) ngày 11/4 đến hết ngày 12/4, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố sẽ “hành động tương xứng.”

Tin cùng chuyên mục

Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Italy

Chuyến thăm Italy của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhằm thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa hai nước, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Italy ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Đại sứ Nguyễn Đắc Thành tặng quà lưu niệm cho Quốc vụ khanh Leonie Gebers. (Ảnh: TTXVN phát)

Việt Nam và Đức thúc đẩy hợp tác lao động

Trong cuộc gặp Đại sứ Nguyễn Đắc Thành, Quốc vụ khanh Bộ Lao động và các vấn đề xã hội Đức khẳng định mong muốn đưa hợp tác lao động trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Đức.