Nga trả 1000 thi thể binh sỹ Ukraine trong đợt trao đổi mới nhất

Nga và Ukraine tiếp tục trao đổi thi thể binh sỹ thiệt mạng trong xung đột, trong bối cảnh Moskva vẫn duy trì các kênh liên lạc không chính thức với Mỹ liên quan đến vấn đề Ukraine, dù triển vọng nối lại đối thoại hiện chưa rõ ràng.

Hãng tin RIA Novosti của Nga ngày 9/4 cho biết Nga đã bàn giao 1.000 thi thể binh sỹ Ukraine cho Kiev, đồng thời tiếp nhận 41 thi thể binh sỹ Nga. Đây là đợt trao đổi mới nhất kể từ ngày 26/2 vừa qua.

Đây là một trong số ít những tương tác còn được duy trì giữa Ukraine và Nga, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột hơn 4 năm qua đang chững lại, một phần do tác động từ tình hình Trung Đông.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moskva và Washington vẫn duy trì các kênh liên lạc về vấn đề Ukraine theo hình thức không chính thức và bảo mật.

Hãng thông tấn TASS ngày 9/4 dẫn lời ông Lavrov nhận định trong thời gian qua, chưa có triển vọng thực tế để nối lại đối thoại, đồng thời cho rằng các bên trung gian hiện đang tập trung vào những ưu tiên khác, khiến tiến trình này tạm thời gián đoạn.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cho biết Nga và Ukraine vẫn duy trì liên lạc với Mỹ thông qua các kênh riêng, đồng thời bày tỏ hy vọng các nhà đàm phán Mỹ sẽ có thêm điều kiện để thúc đẩy tiến trình giải quyết xung đột trong thời gian tới.

Trong khi đó, trên mạng xã hội ngày 8/4, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiga bày tỏ tin tưởng Washington sẽ có động thái "quyết đoán" để thúc đẩy các nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine./.