Ukraine kêu gọi thúc đẩy ngừng bắn với Nga sau thỏa thuận Mỹ-Iran

Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiga bày tỏ tin tưởng Washington sẽ có động thái "quyết đoán" tương tự để thúc đẩy các nỗ lực nhằm chấm dứt chiến sự tại Ukraine.

Minh Tâm
Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiga. (Ảnh: UA)
Ngày 8/4, Kiev đã kêu gọi Mỹ gây áp lực buộc Nga chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, đồng thời đánh giá cao việc thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran.

Trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiga bày tỏ tin tưởng Washington sẽ có động thái "quyết đoán" tương tự để thúc đẩy các nỗ lực nhằm chấm dứt chiến sự tại Ukraine.

Tái khẳng định lập trường của Kiev trong việc ủng hộ các nỗ lực ngoại giao, cũng qua mạng xã hội, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này luôn kêu gọi một lệnh ngừng bắn tại châu Âu, đồng thời ủng hộ thỏa thuận vừa đạt được tại Trung Đông nhằm mở đường cho các giải pháp hòa bình.

Nhà lãnh đạo Ukraine xác nhận các đội ngũ chuyên gia quân sự nước này - vốn đang hỗ trợ các quốc gia Trung Đông ứng phó với các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV), sẽ tiếp tục ở lại khu vực này trong thời gian lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có hiệu lực.

Theo ông Zelensky, tình hình tại Trung Đông và vùng Vịnh có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Bất kỳ mối đe dọa ổn định nào tại đây cũng sẽ làm gia tăng thách thức kinh tế và chi phí sinh hoạt trên toàn thế giới.

Ukraine cho biết nước này đã triển khai hơn 200 nhân sự có kinh nghiệm thực chiến để hỗ trợ an ninh tại Trung Đông sau các đợt không kích của Iran đáp trả các cuộc tấn công từ phía Mỹ và Israel./.

(TTXVN/Vietnam+)
CĂNG THẲNG NGA-UKRAINE

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Berlin, Đức. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các quốc gia giàu nhất và nghèo nhất châu Âu

Trong số 4 nền kinh tế lớn nhất EU, Đức có GDP bình quân đầu người theo PPS cao nhất ở mức 115% so với trung bình EU. Đây là quốc gia duy nhất trong nhóm này nằm trên mức 100%.