Ukraine đề xuất ngừng bắn nhằm vào cơ sở năng lượng

Ngày 6/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo nước này đã đề xuất với Nga một thỏa thuận ngừng bắn liên quan đến các mục tiêu năng lượng, thông qua các nhà trung gian Mỹ.

Trong bài phát biểu buổi tối, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng có động thái tương tự nếu Nga ngừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này. Đề xuất này, theo ông Zelensky, đã được chuyển đến phía Nga qua giới chức Mỹ.

Hồi tháng 3, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết tất cả các bên, trong đó có Nga, đều quan tâm đến việc duy trì các cuộc đàm phán ba bên nhằm giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine.

Theo ông Peskov, định dạng đàm phán này cần phải được tiếp tục và Nga hy vọng Mỹ sẽ tiếp tục vai trò trung gian này. Ông đồng thời khẳng định Moskva luôn để ngỏ khả năng đàm phán về một giải pháp cho vấn đề Ukraine vì mỗi vòng đàm phán là một bước tiến tới việc tìm ra công thức hòa bình, đồng thời có tính đến các lợi ích của Nga.

Ông Peskov nhấn mạnh Nga thực sự hoan nghênh những nỗ lực liên tục từ phía Mỹ nhằm đảm bảo các điều kiện thích hợp để đạt được một giải pháp cho các vấn đề tại Ukraine.

Kể từ đầu năm đến nay, Nga, Mỹ và Ukraine đã tổ chức 3 vòng đàm phán ba bên về vấn đề Ukraine, trong đó vòng gần nhất diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ, từ ngày 17-18/2./.

