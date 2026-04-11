Ukraine để ngỏ tín hiệu tích cực cho thỏa thuận tiềm năng với Nga

Ngày 10/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố nước này sẵn sàng thực hiện “các bước tương ứng” nếu Nga tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn trong kỳ nghỉ Lễ Phục sinh của Chính thống giáo.



Trên mạng xã hội X, Tổng thống Zelensky nêu rõ Ukraine nhiều lần khẳng định sẵn sàng thực hiện các biện pháp tương ứng và đã đề xuất một lệnh ngừng bắn trong kỳ nghỉ lễ Phục sinh năm nay với cam kết hành động theo thỏa thuận này. Chính quyền Ukraine cho rằng người dân cần có một kỳ Phục sinh an toàn và chứng kiến những tiến triển thực chất hướng tới hòa bình.



Trước đó hôm 9/4, Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố lệnh ngừng bắn với Ukraine trong thời gian diễn ra kỳ nghỉ Lễ Phục sinh của Chính thống giáo, sau khi Kiev cũng đề xuất tạm ngừng các hành động thù địch. Theo đó, lệnh ngừng bắn sẽ diễn ra từ 16h ngày 11/4 (20h theo giờ Hà Nội) đến hết ngày 12/4.



Cùng ngày, hãng tin Ukrinform dẫn lời Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov cho biết các cuộc đàm phán giữa nước này với Nga đang hướng tới một thỏa thuận tiềm năng.

Ông Budanov, nhà đàm phán cấp cao của Ukraine, nói rõ: "Tất cả đều hiểu rằng cuộc chiến phải kết thúc. Đó là lý do các cuộc đàm phán đang được tiến hành. Tôi không nghĩ việc này sẽ kéo dài."

Tuy nhiên, quan chức này cũng thừa nhận rằng cho đến nay cả hai bên vẫn duy trì lập trường "tối đa hóa" trong các cuộc đàm phán, dù ông tin tưởng rằng hai bên có thể xích lại gần nhau hơn để tìm kiếm một giải pháp thỏa hiệp.



Các phái đoàn từ Ukraine, Mỹ và Nga trước đó đã tiến hành 2 vòng đàm phán tại Abu Dhabi (Các tiểu vương quốc Arập thống nhất) vào các ngày 23-24/1 và 4-5/2, tiếp sau đó là một vòng đàm phán khác tại Geneva (Thụy Sĩ) vào các ngày 17-18/2.

Theo Tổng thống Zelensky, các cuộc gặp tiếp theo tạm thời bị hoãn lại do những thay đổi trong ưu tiên chính sách đối ngoại của Mỹ, vốn đang tập trung vào xung đột ở Trung Đông./.

