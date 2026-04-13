Nga mong muốn hòa bình lâu dài trong cuộc xung đột tại Ukraine

Theo hãng tin TASS, ngày 12/4, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov tuyên bố Nga mong muốn một nền hòa bình lâu dài trong cuộc xung đột tại Ukraine.



Ông Peskov nhấn mạnh Nga mong muốn một nền hòa bình bền vững nhưng điều này chỉ đạt được khi lợi ích và các mục tiêu mà Moskva đề ra ngay từ đầu được đảm bảo. Theo ông, điều đó có thể được thực hiện ngay nếu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra những quyết định cần thiết.

Quan chức Nga khẳng định sau khi lệnh ngừng bắn nhân dịp Lễ Phục sinh kết thúc, nước này sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt cho đến khi nhà lãnh đạo Ukraine đưa ra những quyết định đó.



Hiện lệnh ngừng bắn dịp Lễ Phục sinh giữa Nga và Ukraine đã kết thúc. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố lệnh ngừng bắn dịp Lễ Phục sinh kéo dài 32 giờ từ 16h ngày 11/4 đến hết ngày 12/4 (giờ Moskva). Tổng thống Ukraine cũng tuyên bố thực hiện. Tuy nhiên, trong thời gian thực thi, nhiều vụ tấn công vẫn xảy ra ở cả hai nước.



Nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine hiện vẫn rơi vào bế tắc. Các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn dắt bị đình trệ trong những tuần gần đây, trong bối cảnh bất đồng về vấn đề lãnh thổ vẫn chưa được giải quyết./.

