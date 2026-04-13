Thế giới

Châu Âu

Nga mong muốn hòa bình lâu dài trong cuộc xung đột tại Ukraine

Ngày 12/4, người phát ngôn Điện Kremlin tuyên bố, Nga mong muốn một nền hòa bình lâu dài tại Ukraine, và điều đó có thể được thực hiện ngay nếu Tổng thống Zelensky đưa ra những quyết định cần thiết.

Trần Quyên
Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, tại Moskva. (Ảnh: AA/TTXVN)
Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, tại Moskva. (Ảnh: AA/TTXVN)

Theo hãng tin TASS, ngày 12/4, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov tuyên bố Nga mong muốn một nền hòa bình lâu dài trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Ông Peskov nhấn mạnh Nga mong muốn một nền hòa bình bền vững nhưng điều này chỉ đạt được khi lợi ích và các mục tiêu mà Moskva đề ra ngay từ đầu được đảm bảo. Theo ông, điều đó có thể được thực hiện ngay nếu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra những quyết định cần thiết.

Quan chức Nga khẳng định sau khi lệnh ngừng bắn nhân dịp Lễ Phục sinh kết thúc, nước này sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt cho đến khi nhà lãnh đạo Ukraine đưa ra những quyết định đó.

Hiện lệnh ngừng bắn dịp Lễ Phục sinh giữa Nga và Ukraine đã kết thúc. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố lệnh ngừng bắn dịp Lễ Phục sinh kéo dài 32 giờ từ 16h ngày 11/4 đến hết ngày 12/4 (giờ Moskva). Tổng thống Ukraine cũng tuyên bố thực hiện. Tuy nhiên, trong thời gian thực thi, nhiều vụ tấn công vẫn xảy ra ở cả hai nước.

Nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine hiện vẫn rơi vào bế tắc. Các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn dắt bị đình trệ trong những tuần gần đây, trong bối cảnh bất đồng về vấn đề lãnh thổ vẫn chưa được giải quyết./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Nga-Ukraine #lệnh ngừng bắn #hòa bình lâu dài Nga
Theo dõi VietnamPlus

CĂNG THẲNG NGA-UKRAINE

Tin liên quan

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Ukraine phản ứng về đề xuất ngừng bắn của Nga

Trước đề xuất của Nga về lệnh ngừng bắn dịp Lễ Phục sinh, bắt đầu từ 16h giờ Moskva (20h giờ Việt Nam) ngày 11/4 đến hết ngày 12/4, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố sẽ “hành động tương xứng.”

Tin cùng chuyên mục

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Slovakia

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Slovakia

Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Slovakia phát triển tích cực.

Chân dung Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico

Chân dung Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Slovakia Robert Fico thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 14/4.

Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Italy

Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Italy

Chuyến thăm Italy của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhằm thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa hai nước, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Italy ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.