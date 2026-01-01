Theo RIA Novosti, Pháp và Anh đã tuyên bố sẵn sàng triển khai lực lượng quân sự để giám sát lệnh ngừng bắn trong tương lai tại Ukraine, ngay cả khi không có ủy quyền từ Liên hợp quốc hay Liên minh châu Âu (EU).

Thông tin này được tờ Welt của Đức đưa tin ngày 31/12/2025, trích dẫn các nguồn tin ngoại giao của EU.

Theo nguồn tin, Paris và London đã cam kết cung cấp những gì được gọi là "đảm bảo an ninh mạnh mẽ." Hai quốc gia này thậm chí không loại trừ khả năng tham gia vào các cuộc đụng độ vũ trang nếu cần thiết.

Trong khi đó, EU, với sự tham gia chủ đạo của các chuyên gia từ Pháp và Anh, đã chuẩn bị một kế hoạch triển khai tới 15.000 quân của EU và NATO đến Ukraine. Lực lượng này sẽ hoạt động như một "liên minh tự nguyện" nhằm đóng vai trò lực lượng răn đe sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Việc giám sát lệnh ngừng bắn từ không phận và biển dự kiến sẽ được thực hiện từ lãnh thổ các quốc gia láng giềng của Ukraine. Đặc biệt, Thổ Nhĩ Kỳ có thể đảm nhận vai trò kiểm soát khu vực Biển Đen.

Trước đó, Pháp với tư cách đồng chủ tịch của "liên minh tự nguyện" đã nỗ lực môi giới việc triển khai một lực lượng "răn đe" đa quốc gia tại Ukraine.

Vào tháng 9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố có 26 quốc gia cam kết tham gia triển khai sau khi đạt được lệnh ngừng bắn tại Ukraine.

Năm 2024, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) cho biết phương Tây có kế hoạch triển khai lực lượng "gìn giữ hòa bình" khoảng 100.000 quân tại Ukraine nhằm khôi phục năng lực chiến đấu của nước này. SVR gọi kịch bản này là "sự chiếm đóng Ukraine trên thực tế."

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố rằng không có ý nghĩa gì khi có sự hiện diện của nhân viên quân sự nước ngoài tại Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình bền vững. Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh rằng Nga sẽ coi bất kỳ lực lượng quân sự nào trên lãnh thổ Ukraine là mục tiêu hợp pháp./.

