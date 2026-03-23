Ukraine tập kích cảng dầu lớn của Nga gần biên giới EU

Theo AFP, Ukraine ngày 23/3 đã triển khai thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công cảng dầu quan trọng tại thị trấn Primorsk của Nga, gần biên giới Phần Lan, gây ra vụ hỏa hoạn lớn tại cơ sở này.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy lửa và những cột khói đen dày đặc bốc lên từ kho dầu tại thị trấn Primorsk, nằm trên Vịnh Phần Lan, cách quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khoảng 50km.

Thống đốc tỉnh Leningrad của Nga, ông Alexander Drozdenko, cho biết: “Một bồn chứa nhiên liệu tại cảng Primorsk đã bị hư hại, gây ra hỏa hoạn.”

Theo ông Drozdenko, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ hơn 70 UAV trên không phận khu vực này, vốn không phải là mặt trận chính trong cuộc xung đột giữa Moskva và Kiev.

Nga đã tiến hành những cuộc không kích gần như hàng ngày vào Ukraine, nhiều lần tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng, gây ra tình trạng mất điện khiến hàng triệu người rơi vào cảnh giá lạnh và thiếu điện trong mùa Đông.

Để đáp trả, Ukraine đã triển khai những cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào Nga, chủ yếu tập kích các cơ sở năng lượng và quân sự.

Bộ Tổng Tham mưu Các Lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố đã “tấn công các cơ sở hạ tầng nhiên liệu và năng lượng then chốt tại Liên bang Nga", trong đó có Primorsk.

Ukraine cho hay cảng Primorsk xử lý khoảng 60 triệu tấn dầu mỗi năm./.

Ukraine kỳ vọng Mỹ duy trì nỗ lực thúc đẩy chấm dứt xung đột với Nga Tổng thống Ukraine thừa nhận sự chú ý hiện nay của Mỹ đang dồn vào tình hình Iran và Trung Đông, nhưng nhấn mạnh cuộc xung đột Ukraine-Nga bùng phát từ năm 2022 cần sớm được chấm dứt.