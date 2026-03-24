Nga phóng thành công cụm vệ tinh liên lạc đầu tiên lên quỹ đạo

Công ty hàng không vũ trụ Bureau 1440 của Nga đã phóng thành công 16 vệ tinh Rassvet, đánh dấu sự khởi đầu của việc tạo ra cụm vệ tinh quỹ đạo thấp với tiềm năng phủ sóng toàn cầu.

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, vụ phóng diễn ra vào tối 23/3 theo giờ địa phương. Các vệ tinh đã tách khỏi phương tiện phóng theo kế hoạch sau khi đạt đến quỹ đạo tham chiếu. Trung tâm điều khiển bay của Bureau 1440 hiện đang điều khiển hoàn toàn các vệ tinh này.

Sau khi hoàn tất các thử nghiệm cần thiết, các vệ tinh sẽ bắt đầu hành trình tới quỹ đạo mục tiêu. Vụ phóng đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang triển khai dịch vụ truyền thông hoàn chỉnh. Nhóm phát triển đã chuyển từ nguyên mẫu sang sản phẩm sản xuất trong vòng 1.000 ngày. Hàng chục vụ phóng khác dự kiến được thực hiện nhằm bảo đảm vùng phủ sóng toàn cầu.

Các vệ tinh được phát triển bằng nền tảng độc quyền của công ty và tích hợp hệ thống liên lạc dựa trên kiến trúc 5G NTN (mạng di động 5G phi mặt đất), cùng hệ thống cung cấp điện nâng cấp, các thiết bị đầu cuối liên lạc laser giữa các vệ tinh thế hệ tiếp theo và hệ thống đẩy plasma.

Cụm vệ tinh quỹ đạo thấp Rassvet của Nga dự kiến sẽ trở thành đối trọng của hệ thống Internet vệ tinh quỹ đạo thấp Starlink do SpaceX (Mỹ) phát triển. Các vệ tinh Rassvet sẽ có khả năng cung cấp truy cập Internet trên phạm vi toàn cầu, bao gồm cả trên tàu hỏa và trên máy bay.

Hệ thống này dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động thương mại từ năm 2027 với khoảng 250 vệ tinh trên quỹ đạo. Đến năm 2035, dự kiến con số này sẽ tăng lên 900 nhằm bảo đảm vùng phủ sóng toàn cầu.

Việc tạo ra chòm sao vệ tinh quỹ đạo thấp là một phần của dự án quốc gia "Nền kinh tế dữ liệu," với kinh phí 102,8 tỷ ruble (gần 1,3 tỷ USD) từ ngân sách liên bang và 329 tỷ ruble từ nguồn vốn riêng của công ty vào năm 2030. Hiện có 6 vệ tinh của Bureau 1440 đang hoạt động trên quỹ đạo./.

