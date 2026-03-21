NASA sẵn sàng cho sứ mệnh bay có người lái quanh Mặt Trăng

Ngày 20/3, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã đưa Hệ thống Phóng Không gian (SLS) trở lại bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, bang Florida, trong nỗ lực chuẩn bị cho nhiệm vụ bay có người lái quanh Mặt Trăng lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ.

SLS là tên lửa siêu nặng, đóng vai trò cốt lõi trong chương trình Artemis nhằm đưa con người trở lại Mặt Trăng.

Tên lửa cao 98 mét đã di chuyển quãng đường hơn 6 km từ tòa nhà lắp ráp ra bệ phóng 39B, trên hệ thống xe chuyên dụng từng được sử dụng từ thời chương trình Apollo những năm 60 của thế kỷ trước. Quá trình này kéo dài khoảng 12 giờ và bị gián đoạn do gió lớn.

Nếu mọi việc ổn thỏa, SLS có thể được phóng sớm nhất vào ngày 1/4 tới.

Trong sứ mệnh Artemis II dự kiến kéo dài 10 ngày này, phi hành đoàn gồm 3 người Mỹ và 1 người Canada sẽ bay vòng quanh Mặt Trăng bằng tàu Orion rồi quay trở lại Trái Đất mà không dừng nghỉ. Chuyến bay được xem là bước đi quan trọng trong lộ trình đưa con người quay trở lại bề mặt Mặt Trăng vào năm 2028.

Trước đó, nhiệm vụ này từng nhiều lần bị trì hoãn do các sự cố kỹ thuật, bao gồm rò rỉ nhiên liệu hydro và tắc nghẽn hệ thống helium. Cuối tháng Hai vừa qua, NASA buộc phải đưa tên lửa SLS trở lại tòa nhà lắp ráp để khắc phục sự cố liên quan đến dòng chảy helium, sau khi các vấn đề khác đã được xử lý tại bệ phóng.

Lần gần nhất con người đặt chân lên Mặt Trăng là vào năm 1972 trong khuôn khổ sứ mệnh Apollo 17./.

