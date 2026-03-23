Tỷ phú Elon Musk tham vọng sản xuất chip AI ngoài không gian

Tỷ phú công nghệ Elon Musk tiếp tục gây chú ý khi công bố kế hoạch đầy tham vọng xây dựng hệ thống sản xuất chip phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), robot và trung tâm dữ liệu - không chỉ trên Trái Đất mà cả ngoài không gian.

Theo thông báo của ông Musk ngày 21/3, dự án mới mang tên “Terafab” sẽ được triển khai gần thành phố Austin, do công ty sản xuất xe điện Tesla và công ty khai phá không gian SpaceX phối hợp vận hành.

Mục tiêu là đạt công suất sản xuất lên tới 1 terawatt năng lực tính toán mỗi năm - tương đương 1.000 tỷ watt, gần bằng tổng công suất điện của toàn nước Mỹ.

Ông Musk cho biết nhu cầu chip phục vụ AI và các hệ thống tự động của Tesla và SpaceX đang tăng nhanh, vượt quá khả năng mở rộng của chuỗi cung ứng hiện tại. Dù ghi nhận vai trò của các nhà sản xuất lớn như Samsung, TSMC hay Micron, nhưng ông cho rằng tốc độ tăng trưởng của họ “không đáp ứng đủ nhu cầu.”

Dự án Terafab sẽ bao gồm một tổ hợp công nghệ cao có khả năng thiết kế, sản xuất, kiểm thử và cải tiến chip ngay tại chỗ. Về lâu dài, hệ thống này hướng tới việc cung cấp 100-200 gigawatt năng lực tính toán trên Trái Đất, đồng thời mở rộng lên tới 1 terawatt trong không gian - một bước đi chưa từng có trong ngành công nghiệp bán dẫn.

Dù chưa công bố thời gian triển khai cụ thể, nhưng các báo cáo trước đó ước tính chi phí đầu tư ban đầu của dự án có thể dao động từ 20-25 tỷ USD.

Giới quan sát cũng lưu ý rằng đây là lĩnh vực mà ông Musk chưa có nhiều kinh nghiệm trực tiếp, trong khi ngành sản xuất chip vốn đòi hỏi công nghệ cực kỳ phức tạp và chuỗi cung ứng tinh vi.

Tuy nhiên, tỷ phú Musk khẳng định rằng Terafab là một phần trong tầm nhìn lớn hơn của ông: đưa nhân loại trở thành “nền văn minh liên hành tinh,” có khả năng khai thác tài nguyên ngoài Trái Đất và mở rộng không gian sinh tồn./.

