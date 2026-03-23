Tencent tích hợp trợ lý ảo OpenClaw vào ứng dụng nhắn tin WeChat

Ngày 22/3, tập đoàn Tencent ra mắt công cụ tích hợp nền tảng nhắn tin WeChat với trợ lý ảo OpenClaw.

Bước đi này nhằm đẩy mạnh thâm nhập vào lĩnh vực trợ lý AI - vốn đang là "chiến trường" quan trọng giữa các tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc.

Phần mềm mới mang tên ClawBot sẽ xuất hiện như một tài khoản liên lạc trong danh bạ WeChat. Công cụ này giúp hơn 1 tỷ người dùng hằng tháng của ứng dụng WeChat kết nối trực tiếp với OpenClaw.

Thông qua giao diện nhắn tin, người dùng có thể gửi và nhận các câu lệnh để yêu cầu trợ lý AI thực hiện nhiệm vụ.

Hoạt động tích hợp diễn ra trong bối cảnh OpenClaw - một trợ lý AI mã nguồn mở có khả năng thay mặt người dùng thực hiện các việc như chuyển tệp tin và gửi email - đang thu hút sự chú ý lớn. Việc người dùng dồn dập cài đặt và thử nghiệm các loại trợ lý AI đã thúc đẩy nhiều hãng công nghệ tìm kiếm cơ hội kinh doanh, dù giới chức trách đưa ra những cảnh báo về rủi ro an toàn thông tin.

Trước khi tích hợp vào WeChat, hồi đầu tháng này, Tencent cũng đã ra mắt bộ công cụ trợ lý AI riêng gồm QClaw cho người dùng cá nhân, Lighthouse cho các nhà phát triển và WorkBuddy cho doanh nghiệp./.

