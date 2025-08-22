Công nghệ

Google sẽ cung cấp miễn phí cho Chính phủ Mỹ các công cụ trợ lý ảo Gemini

Theo Cơ quan Dịch vụ công của Mỹ, Google có ý định sử dụng một loạt dịch vụ AI và điện toán đám mây có tên gọi "Gemini for Government" để đẩy nhanh việc Chính phủ Mỹ thông qua công nghệ này.

Văn Khoa
Google cung cấp miễn phí AI trợ lý ảo Gemini cho Chính phủ Mỹ. (Ảnh: TTXVN)
Ngày 21/8, Chính phủ Mỹ thông báo công ty Google sẽ cung cấp gần như miễn phí các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) liên quan đến trợ lý ảo Gemini cho các cơ quan liên bang của nước này.

Theo Cơ quan Dịch vụ công của Mỹ (GSA), Google có ý định sử dụng một loạt dịch vụ AI và điện toán đám mây có tên gọi "Gemini for Government" để đẩy nhanh việc Chính phủ Mỹ thông qua công nghệ này.

Giám đốc điều hành của Google Sundar Pichai cho biết các dịch vụ Gemini for Government giúp các cơ quan liên bang Mỹ tiếp cận đầy đủ ngăn xếp công nghệ (một tập hợp các công cụ, ngôn ngữ lập trình, thư viện, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, máy chủ và các công nghệ khác được sử dụng để phát triển và vận hành một ứng dụng hoặc một hệ thống) trong việc đổi mới dựa trên AI để họ có thể thực hiện các nhiệm vụ quan trọng.

Các công cụ trên bao gồm công cụ tạo video, hình ảnh hoặc ý tưởng, cũng như các "tác nhân" kỹ thuật số có khả năng thực hiện độc lập các nhiệm vụ phức tạp.

Cũng theo GSA, các cơ quan trên sẽ trả một khoản phí nhỏ, chưa đến 1 USD cho các công cụ này dựa trên một thỏa thuận trước đó về việc cung cấp phần mềm cung cấp các công cụ và dịch vụ văn phòng trực tuyến Google Workspace cho Chính phủ Mỹ, với giá rất ưu đãi.

Thỏa thuận trên diễn ra chỉ vài tuần sau khi đối thủ cạnh tranh của Google là OpenAI tuyên bố sẽ cho phép Chính phủ Mỹ sử dụng phiên bản ChatGPT được thiết kế cho doanh nghiệp trong 1 năm, với giá chỉ 1 USD.

Theo OpenAI, việc cung cấp cho các nhân viên chính phủ quyền truy cập các công cụ AI mạnh mẽ và an toàn có thể giúp họ giải quyết được nhiều vấn đề hơn và nhanh hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#AI trợ lý ảo #Google Gemini #Chính phủ Mỹ #công nghệ AI Mỹ
