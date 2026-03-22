Tesla và SpaceX bắt tay xây dựng siêu nhà máy chip tại bang Texas

Tỷ phú Elon Musk vừa công bố dự án Terafab tại thành phố Austin, bang Texas.

Đây sẽ là một nhà máy sản xuất chip tiên tiến do Tesla và SpaceX cùng vận hành, nhằm tự chủ nguồn cung chip cho robot, trí tuệ nhân tạo (AI) và các trung tâm dữ liệu ngoài không gian.

Ông Musk cho rằng ngành bán dẫn hiện nay phát triển quá chậm, không đáp ứng được nhu cầu khổng lồ mà ông dự báo, nên việc tự xây dựng nhà máy sản xuất chip Terafab là cần thiết. Mục tiêu của dự án là đạt công suất tính toán khổng lồ lên tới 1 terawatt mỗi năm.

Nhà máy Terafab dự kiến sản xuất chip siêu nhỏ 2 nanomet với hai dòng sản phẩm chính: Một loại dành cho các thiết bị thông minh trên Trái Đất như xe tự lái, robotaxi và robot hình người Optimus; loại còn lại có công suất cực cao dành riêng cho môi trường không gian. Loại chip không gian này sẽ phục vụ SpaceX và xAI - công ty trí tuệ nhân tạo vừa được SpaceX mua lại vào tháng 2 vừa qua.

Thống đốc bang Texas Greg Abbott kỳ vọng dự án sẽ đưa bang này thành trung tâm bán dẫn hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, nhiều giám đốc điều hành trong ngành bày tỏ sự thận trọng. Họ lưu ý rằng việc xây dựng nhà máy chip đòi hỏi ngân sách lên tới hàng chục tỷ USD, hệ thống máy móc cực kỳ phức tạp và phải mất rất nhiều năm mới có thể hoạt động ổn định.

Về tài chính, SpaceX đang chuẩn bị thực hiện đợt phát hành cổ phiếu lần đầu (IPO) kỷ lục vào mùa Hè này để huy động 50 tỷ USD, giúp định giá công ty vượt mức 1.750 tỷ USD.

Nguồn vốn này sẽ tài trợ cho kế hoạch phóng 1 triệu vệ tinh dữ liệu lên quỹ đạo mà SpaceX đã nộp đơn xin phép Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC).

Ông Musk còn chia sẻ tầm nhìn xa hơn về việc phóng vệ tinh từ bề mặt Mặt Trăng, hướng tới một tương lai "thịnh vượng dồi dào" cho nhân loại./.

