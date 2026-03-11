Cơ quan ứng phó khẩn cấp mạng hàng đầu của Trung Quốc ngày 10/3 đã đưa ra cảnh báo rủi ro về việc cài đặt bảo mật mặc định "cực kỳ dễ bị tổn thương" của OpenClaw, phần mềm tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) đang lan truyền rộng rãi.

Trong thông báo, Nhóm Kỹ thuật Ứng phó khẩn cấp mạng máy tính quốc gia của Trung Quốc cho biết OpenClaw gần đây đã chứng kiến lượng tải xuống và sử dụng tăng vọt, với các nền tảng điện toán đám mây lớn của nước này đều cung cấp dịch vụ triển khai chỉ bằng một cú nhấp chuột.

OpenClaw là một tác nhân AI mã nguồn mở tự động sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn để thực hiện các chức năng hằng ngày.

Thông báo cho biết OpenClaw được thiết kế để trực tiếp vận hành máy tính dựa trên các hướng dẫn bằng ngôn ngữ tự nhiên, lưu ý rằng để kích hoạt khả năng thực thi tác vụ tự động, tác nhân này được cấp các đặc quyền hệ thống tương đối cao. Điều đó bao gồm quyền truy cập vào hệ thống tệp cục bộ, khả năng gọi các giao diện lập trình ứng dụng (API) dịch vụ bên ngoài và quyền cài đặt tiện ích mở rộng.

Tuy nhiên, thông báo cảnh báo do cấu hình bảo mật mặc định của OpenClaw "cực kỳ dễ bị tổn thương," một khi tin tặc tìm thấy điểm xâm nhập, chúng có thể dễ dàng giành quyền kiểm soát hoàn toàn hệ thống.

Nhóm trên cho biết một số rủi ro bảo mật nghiêm trọng đã xuất hiện do việc cài đặt và sử dụng OpenClaw không đúng cách. Ví dụ, nhiều lỗ hổng bảo mật mức độ trung bình và cao trong OpenClaw đã được công khai, có thể bị khai thác một cách độc hại, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như chiếm quyền kiểm soát hệ thống và rò rỉ thông tin cá nhân và dữ liệu nhạy cảm.

Ngoài ra, tin tặc có thể gắn các hướng dẫn độc hại ẩn vào một trang web và khiến OpenClaw đọc chúng, điều này có thể đánh lừa tác nhân này tiết lộ các khóa hệ thống từ thiết bị của người dùng.

Cơ quan trên khuyến cáo các tổ chức và người dùng cá nhân nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa bảo mật khi triển khai và sử dụng OpenClaw, bao gồm tăng cường kiểm soát mạng, quản lý chặt chẽ các nguồn plugin và theo dõi sát các bản vá lỗi và cập nhật bảo mật.

Cùng ngày, Chính phủ Trung Quốc cảnh báo việc lạm dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực quân sự có thể đẩy thế giới vào một tương lai đen tối giống như phim "Kẻ hủy diệt" (Terminator) của Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Giang Bân (Jiang Bin), cho rằng: “Những lựa chọn như cho phép quân đội ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) một cách không hạn chế, sử dụng AI như một công cụ để xâm phạm chủ quyền các quốc gia khác, cho phép AI ảnh hưởng quá mức đến các quyết định chiến tranh, trao quyền cho thuật toán quyết định sự sống và cái chết, không chỉ làm xói mòn các chuẩn mực đạo đức và trách nhiệm giải trình trong chiến tranh, mà còn tiềm ẩn nguy cơ vượt tầm kiểm soát công nghệ." Theo đó, ông cảnh báo viễn cảnh u ám được mô tả trong bộ phim “Kẻ hủy diệt” có thể sẽ trở thành sự thật một ngày nào đó.

Phim "Kẻ hủy diệt," bộ phim hành động viễn tưởng ra mắt năm 1984, kể về một tương lai u ám nơi các robot do AI điều khiển tiến hành cuộc chiến chống lại loài người./.

