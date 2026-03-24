Campuchia phát hiện nhiều loài động vật mới trong vùng sinh cảnh đá vôi

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Bộ Môi trường Campuchia ngày 23/3 xác nhận phát hiện nhiều loài động vật mới, quý hiếm của thế giới trong vùng sinh cảnh đá vôi ở quốc gia Đông Nam Á này.

Thông cáo chung công bố báo cáo nghiên cứu đa dạng sinh học vùng sinh cảnh đá vôi của Bộ Môi trường Campuchia cho biết qua hoạt động khảo sát, nghiên cứu hơn 60 hang động ở 10 khu vực núi đá vôi trên địa bàn tỉnh Battambang, giới khoa học phát hiện một số loài động vật mới của thế giới, đa số là loài đặc hữu.

Trong số này, có 3 loài tắc kè và thằn lằn lần đầu tiên được ghi nhận bao gồm tắc kè núi Kampingpoi (Cyrtodactylus Kampingpoiensis), thằn lằn núi Khpoh (Hemiphyllodactylus Khpoh) và thằn lằn Battambang (Dixonius Noctivagus); 2 loài ốc sên bao gồm Udayadit (Clostophis Udayaditinus) và Chamalycaeus Aduncus; 2 loài rết Orthomorpha Efefai và Orthomorpha Battambangiensis.

Theo Bộ Môi trường Campuchia, 7 loài mới phát hiện trên đã được công bố, trong khi 3 loài tắc kè mới là Gehyra sp.nov, Cyrtodactylus sp.nov và Dixonius sp.nov, cùng một loài rắn lục đuôi dài (Trimeresurus sp.ov) vẫn đang trong quá trình xác minh.

Những phát hiện được công bố dựa trên cơ sở kết quả nghiên cứu do Tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã tại Campuchia chủ trì, phối hợp với Bộ Môi trường và các chuyên gia.

Báo cáo vừa công bố tập trung nghiên cứu các nhóm loài quan trọng như các loài dơi, bò sát và lưỡng cư, ốc sên và động vật không xương sống ở hang động, bao gồm hoạt động khảo sát bằng camera tự động tập trung vào các loài chim và động vật có vú.

Qua đó, ghi nhận sự hiện diện của một số loài có nguy cơ tuyệt chủng trên thế giới như tê tê, khỉ đầu chó, voọc bạc Đông Dương, chim công, sơn dương... cho thấy yêu cầu cấp bách trong việc bảo vệ môi trường sống của các loài này.

Vùng sinh cảnh đá vôi là khu vực tập hợp các dãy núi đá vôi và hang động tạo nên những đặc điểm như hố sụt, suối và dòng chảy ngầm. Tại Campuchia, tuy hoạt động nghiên cứu về khu vực này vẫn còn hạn chế, song vùng đá vôi là một trong những vùng sinh cảnh quan trọng trên Trái Đất, mang tính đặc hữu và độc đáo về đa dạng sinh học.

Bên cạnh đó, những vùng sinh cảnh này còn mang ý nghĩa văn hóa và tôn giáo quan trọng đối với cộng đồng địa phương và ngày càng được coi trọng trong lĩnh vực du lịch sinh thái.

Tuy nhiên, chúng đang đối mặt với mối đe dọa ngày càng tăng từ hoạt động khai thác tài nguyên, quản lý du lịch yếu kém, cũng như tình trạng cháy rừng, phá rừng và săn bắn động vật hoang dã trái phép.

Bà Thy Sothearen, điều phối viên bộ phận đa dạng sinh học của Dự án vùng sinh cảnh đá vôi cho biết khu vực cảnh quan núi đá vôi ở Campuchia là một kho báu khoa học bí ẩn đang chờ được khám phá.

Tuy nhiên, vùng sinh cảnh đá vôi đang đối mặt với các thách thức do con người gây ra, kéo theo nhiều nguy cơ đối với đa dạng sinh học và các loài quan trọng. Nếu không có biện pháp quản lý bền vững, có thể đánh mất cơ hội khám phá những điều độc đáo hiện hữu ở các khu vực liên quan.

Tổ chức Bảo tồn động vật hoang dã đã và đang hợp tác với các đối tác địa phương để bảo tồn vùng sinh cảnh đá vôi ở Campuchia. Gần đây, tổ chức này đã đưa ra các hướng dẫn về phát triển, quản lý bền vững hệ thống các hang động, theo hướng lồng ghép kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và được điều chỉnh phù hợp với bối cảnh Campuchia.

Qua đó, cung cấp các biện pháp thiết thực bảo vệ quần thể dơi và đa dạng sinh học quý hiếm trong các hang động, cũng như vận động thu gom phân dơi bền vững ở các hang động và đảm bảo phát triển du lịch có trách nhiệm.

Theo ông Khvay Atitya, Quốc vụ khanh kiêm phát ngôn viên Bộ Môi trường Campuchia, phát hiện từ nghiên cứu quan trọng này một lần nữa cho thấy Campuchia là quốc gia có nguồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học phong phú, có giá trị trong nước và quốc tế, không chỉ là nơi sinh sống của các loài quý hiếm và mới đối với thế giới, mà còn mang lại giá trị văn hóa, truyền thống và kinh tế cho cộng đồng địa phương./.

Phát hiện mới về loài động vật bốn chân đầu tiên ăn thực vật Tyrannoroter heberti có hộp sọ hình tam giác cho phép cơ má hoạt động mạnh mẽ để nhai các loại thực vật dai và một bộ hàm chuyên nghiền nát, tách và xay nhuyễn thực vật.