Malaysia phát cảnh báo về tình trạng nắng nóng kéo dài

Trước tình trạng nhiệt độ duy trì ở mức cao trong những ngày qua, ngày 22/3, Cục Khí tượng Malaysia (MetMalaysia) đã đưa ra cảnh báo đối với 12 khu vực tại bán đảo Malaysia, đặc biệt là các bang miền Bắc.

Cơ quan này đã phát đi cảnh báo Cấp độ 1 cho các khu vực bị ảnh hưởng tại miền Bắc. Theo quy định, cảnh báo cấp độ 1 được đưa ra khi nhiệt độ tối đa hàng ngày dao động trong khoảng từ 35-37 độ C và kéo dài ít nhất 3 ngày liên tiếp.

Riêng đối với huyện Padang Terap thuộc bang Kedah, giới chức đã ban bố cảnh báo nắng nóng Cấp độ 2 sau khi khu vực này ghi nhận mức nhiệt từ 37 độ C đến 40 độ C trong 3 ngày liên tiếp.

Cục Khí tượng cũng khuyến cáo người dân nên thường xuyên cập nhật các dự báo thời tiết mới nhất để có biện pháp ứng phó kịp thời.

Hôm 20/2, truyền thông Malaysia đưa cảnh báo nước này có thể sẽ trải qua một năm nóng hơn thông thường, thậm chí có thể là năm nóng nhất trong lịch sử, với khả năng hiện tượng El Nino xảy ra vào nửa cuối năm 2026./.

