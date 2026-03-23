Khu vực Nam Bộ bước vào cao điểm nắng nóng

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong những ngày tới, nắng nóng tại khu vực Nam Bộ tiếp tục gia tăng và có xu hướng mở rộng, với nhiệt độ phổ biến từ 33-36 độ C.

Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, một số khu vực có thể ghi nhận mức nhiệt cao nhất lên tới 36 độ C, tập trung ở các phường, xã như Bình Thọ, An Phú, Tân Bình, Bình Chánh…

Ngày 23/3, cơ quan khí tượng cho biết, trong 24 giờ qua, thời tiết khu vực Thành phố Hồ Chí Minh không mưa, trời nắng, có nơi xảy ra nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất ghi nhận tại trạm Tân Sơn Nhất khoảng 35 độ C, Nhà Bè 33,7 độ C; độ ẩm thấp nhất tại Tân Sơn Nhất ở mức 39%, cho thấy trạng thái khô nóng gia tăng.

Dự báo trong 24-48 giờ tới, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34-36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 35-50%.

Nắng nóng trong ngày chủ yếu xảy ra trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 15 giờ. Trong khoảng 10 ngày tới, rãnh áp thấp có xu hướng bị nén và dịch dần xuống phía Nam từ khoảng ngày 27/3, song nền nhiệt cao vẫn tiếp diễn.

Không chỉ gây oi bức, thời tiết nắng nhiều, hanh khô kéo dài còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt với người cao tuổi, trẻ nhỏ và người lao động ngoài trời. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mất nước, say nắng, sốc nhiệt nếu tiếp xúc lâu dưới nắng gắt.

Lý giải nguyên nhân nắng nóng gia tăng, chuyên gia khí tượng Lê Thị Xuân Lan cho biết, sau thời điểm xuân phân (21/3), cường độ bức xạ Mặt Trời tại Nam Bộ tăng mạnh, trong khi khu vực không còn chịu tác động của không khí lạnh.

Đồng thời, áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh, kéo dài khiến nền nhiệt tăng cao. “Từ cuối tháng 3 đến hết tháng 4 sẽ là giai đoạn nắng nóng gay gắt nhất trong năm tại Nam Bộ,” bà Lan nhận định.

Theo chuyên gia, đến cuối tháng 4, thời tiết khu vực bắt đầu chuyển sang giai đoạn giao mùa, ban ngày vẫn nắng nóng nhưng chiều tối có thể xuất hiện dông, lốc xoáy kèm sét. Sang tháng 5, khi bước vào mùa mưa, nắng nóng sẽ thu hẹp dần.

Trước diễn biến thời tiết khắc nghiệt, nhiều người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động điều chỉnh sinh hoạt để thích ứng. Anh Phan Thanh Vinh (phường Bình Thọ) cho biết những ngày gần đây, anh hạn chế ra ngoài vào buổi trưa, tăng cường uống nước và sử dụng trang phục chống nắng khi làm việc. Nắng gắt từ khoảng 11 - 14 giờ rất khó chịu, chỉ đứng ngoài trời một lúc là cảm thấy mệt.

Tương tự, chị Phạm Thị Ngọc Mai (phường Chợ Quán) chia sẻ gia đình có người lớn tuổi nên đặc biệt chú ý giữ gìn sức khỏe trong đợt nắng nóng.

Chúng tôi luôn nhắc nhau uống đủ nước, tránh ra ngoài giờ cao điểm, đồng thời sử dụng thêm các thiết bị làm mát trong nhà.

Ngoài nắng nóng, cơ quan khí tượng cũng lưu ý tình hình thủy văn trên sông Sài Gòn. Mực nước tại các trạm có xu hướng giảm chậm trong 1-2 ngày đầu, sau đó giảm nhanh; đỉnh triều vẫn ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động I và có thể duy trì đến hết ngày 23-24/3. Người dân cần đề phòng triều cường gây ngập tại các khu vực trũng thấp, ven sông, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong khung giờ từ 10-15 giờ, bổ sung đủ nước, sử dụng các biện pháp chống nắng; đồng thời theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết để chủ động phòng tránh những tác động bất lợi do nắng nóng kéo dài./.

