Thời tiết ngày 23/3: Bắc Bộ sương mù sáng sớm, Nam Bộ nắng nóng cục bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 23/3, Bắc Bộ dịu mát với sương mù sáng sớm, trong khi Nam Bộ vẫn có nắng nóng cục bộ, xen kẽ mưa dông vào chiều tối.

Cụ thể, khu vực Tây Bắc Bộ có mây, vào sáng và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi; sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 26-29 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế cũng có mưa vài nơi; sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Tại Thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C, cao nhất 27-29 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-35 độ C./.

