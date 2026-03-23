Sơn La: Dông lốc, mưa đá làm hư hại hàng trăm ha táo mèo, mận hậu, mơ

Chiều tối 22/3, tại tỉnh Sơn La xảy ra dông lốc, mưa đá gây ảnh hưởng, thiệt hại nhiều diện tích nông sản của nhân dân tại một số địa phương.

Theo báo cáo ban đầu, ở bản Nậm Nghẹp, xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La mưa đá xảy ra gây thiệt hại khoảng 600 ha hoa, quả táo non cây sơn tra (táo mèo), mức độ thiệt hại từ 70-80%.

Ông Dương Xuân Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ngọc Chiến cho biết: Trận mưa to, mưa đá xảy ra vào chiều tối 22/3 đã làm ảnh hưởng, hư hại nhiều diện tích cây cối, hoa màu, nông sản của nhân dân tại bản Nậm Nghẹp.

Ngay khi thiên tai xảy ra, xã đã chỉ đạo Ban Quản lý bản và nhân dân dọn vườn, khắc phục hậu quả, thu dọn cành cây, hoa, quả non để tránh ảnh hưởng đến môi trường và nguồn nước sinh hoạt của nhân dân; không để phát sinh sâu bệnh hại cây sơn tra và cắt tỉa, tạo tán để cây sinh trưởng phát triển tốt.

Mưa đá tại Sơn La gây thiệt hại nhiều diện tích nông sản của nhân dân phường Chiềng An. (Ảnh: TTXVN phát)

Cũng trong tối 22/3, mưa đá hơn 30 phút tại bản Tòng Xét, phường Chiềng An đã gây thiệt hại nặng đối với sản xuất nông nghiệp của người dân.

Theo thống kê, mưa đá đã làm ảnh hưởng đến khoảng 100 hộ dân, thiệt hại trên 40 ha cây mơ, sản lượng ước khoảng 360 tấn; 30 ha diện tích mận hậu và mận tam hoa, ước tính 140 tấn (mức độ thiệt hại trên 80%).

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Chiềng An Nghiêm Văn Tuấn cho hay: Ngay khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường đã đi kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại, triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả; trong đó, huy động lực lượng đoàn viên thanh niên, Công an, Quân sự trên địa bàn đến hỗ trợ người dân thu gom, phân loại nông sản bị ảnh hưởng; đồng thời, liên hệ với các thương lái, cơ sở sản xuất ô mai để thu mua, chế biến giúp các hộ dân; kết nối với các kênh bán hàng trực tuyến nhằm giảm thiệt hại về kinh tế cho nhân dân.

Bên cạnh đó, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong tỉnh Sơn La chung tay hỗ trợ tiêu thụ nông sản, góp phần giảm tối đa thiệt hại, giúp người dân sớm ổn định sản xuất và đời sống.

Cùng với đó, phường cũng cử cán bộ, nhân viên, chuyên viên đến để hướng dẫn các hộ dân cắt tỉa cành, cây bị gãy, ảnh hưởng và tập trung đẩy mạnh chăm sóc giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt.

Tại xã Phiêng Khoài, mặc dù không có thiệt hại về nhà cửa và các công trình. Tuy nhiên, mưa đá đã gây thiệt hại, ảnh hưởng 280 ha mận hậu của gần 290 hộ tại các bản Hang Mon 1, Hang Mon 2, Nặm Bó, Huổi Sai; trong đó, gần 110 ha thiệt hại khoảng 50%, 160ha thiệt hại khoảng 35%; 16 ha thiệt hại khoảng 30%; tổng sản lượng khoảng 1.390 tấn, ước thiệt hại khoảng gần 28 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phiêng Khoài Trần Nam Trung thông tin: Ngay khi nắm bắt tình hình, lãnh đạo xã đã cử, phân công cán bộ, chuyên viên đến các bản kiểm tra và tổ chức khắc phục hậu quả thiên tai để nhân dân nhanh chóng ổn định đời sống.

Ngoài ra, mận là cây trồng chủ lực của xã, đang trong thời kỳ thu hoạch quả chín sớm. Do đó, khi mưa đá xuất hiện sẽ làm dập nát, rụng quả, gãy cành, gây thiệt hại rất lớn về kinh tế.

Vì vậy, xã khuyến cáo nhân dân khẩn trương đầu tư, mua sắm lưới, bạt để che chắn, giúp giảm tối đa thiệt hại.

Hiện nay các địa phương xảy ra dông lốc, mưa đá vẫn đang khẩn trương rà soát, đánh giá, thống kê mức độ thiệt hại và triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả; đồng thời lên các phương án phòng, chống thiên tai, dông lốc, mưa đá có thể xảy ra, giúp giảm tối đa thiệt hại về tài sản, diện tích nông nghiệp và nhà ở của nhân dân./.

Lai Châu: Mưa đá gây thiệt hại nhiều nhà dân ở xã Pa Ủ Mưa đá, gió lốc diễn ra khoảng 30 phút từ 17 giờ 30 phút đến 18 giờ ngày 17/3 tại bản Cờ Lò, xã Pa Ủ, thuộc Lai Châu, khiến 24 ngôi nhà của dân bị tốc mái tôn.