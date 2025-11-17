Quảng Ngãi: Mưa lớn, đất đá “lấp” đèo Eo Chim

Đêm 16 và rạng sáng 17, mưa lớn kéo dài trên địa bàn xã Ba Vinh (Quảng Ngãi) khiến tình trạng sạt lở tiếp tục xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể, đất, đá và cây từ latuy dương tràn xuống, "lấp" mặt đường của đèo Eo Chim. Sạt lở kéo dài gần 100 mét khiến giao thông đi lại trên tuyến gặp nhiều khó khăn.

Ông Phan Quang Đức - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ba Vinh cho biết, các vị trí sạt là vị trí trước đây đã bị sạt lở. Đêm qua và rạng sáng nay trên địa bàn mưa lớn, đất, đá theo nước tràn xuống đường dài khoảng 100 mét đoạn qua thôn Hy Long khiến giao thông đi lại khó khăn. Hiện lực lượng chức năng đang tổ chức dọn dẹp hiện trường.

Liên quan đến sự cố gãy nhịp cầu Nước Bao xã Sơn Hà bị gãy nhịp khiến hơn 280 hộ dân ở 2 thôn Măng Nà cô lập, ông Trần Văn Luật - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hà cho biết, hiện chính quyền xã Sơn Hà bố trí lực lượng vớt rác, cưa cây để thông dòng chảy, tránh hư hại các nhịp khác của cầu.

Trong ngày hôm nay chính quyền sẽ làm mặt cầu tạm bằng gỗ dài khoảng 4 mét để người và xe máy có thể lưu thông sớm nhất có thể. Ngoài sự cố gãy nhịp cầu Nước Bao, trên địa bàn xã miền núi Sơn Hà còn rất nhiều điểm sạt lở khác. Hiện người dân và lực lượng chức năng đang tổ chức khắc phục thiệt hại./.

