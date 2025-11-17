Huế: Mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở nhiều tuyến giao thông

Sáng 17/11, Chi cục Thuỷ lợi và Biến đổi khí hậu, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế thông tin, trước tình hình mưa lớn, nước lũ dâng cao trên các sông đã gây ra tình trạng ngập lụt ở nhiều phường, xã và sạt lở ở khu vực miền núi.

Tính đến 8 giờ cùng ngày, đoạn km808+300-Quốc lộ 1 qua phường Tứ Hạ bị ngập, hiện cơ quan chức năng đang điều tiết giao thông. Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây có một số đoạn sạt lở đi lại khó khăn (Đoạn Quảng Trị đi Bốt Đỏ; Đoạn từ Bốt đỏ đi Đà Nẵng).

Tại Quốc lộ 49B ngập úng một số tuyến Đoạn qua phường Phong Dinh từ Km5+900 đến Km10+300 ngập sâu 0,2-0,5m; phường Phong Phú ngập sâu từ 0,2 đến 0,4m đã rào chắn, cấm lưu thông; Phường Dương Nỗ đoạn từ km43+300 đến km48+000 ngập sâu từ 0,3 đến 0,5m.

Đoạn Huế đi A Lưới nguy cơ phát sinh một số điểm sạt lở ở Bình Điền, A Lưới 5. Tại Cầu Phú Mậu đoạn Km 20+393 xảy ra xói lở, hư hỏng mố cầu, hiện đã có rào chắn, cấm lưu thông; cơ quan chức năng đã phân luồng phương tiện giao thông đi theo đường tỉnh 14D.

Riêng hệ thống đường tỉnh lộ, nhiều tuyến nguy cơ ngập sâu, đi lại khó khăn, phải làm rào chắn cấm đường như: ĐT.11B, 17, 17B (Phong Điền); ĐT.8A (Kim Trà); ĐT.11A (Quảng Điền); ĐT.10C (Phú Vang); ĐT.12C (Hương An); ĐT.3 (Thanh Thủy); ĐT.21 (Vinh Lộc); ĐT.8B (Kim Trà); ĐT.4 (Quảng Điền); ĐT.5 (phường Vỹ Dạ - khu vực Đập Đá, ngập sâu 0,7m)...

Theo dự báo, trong ngày 17-18/11, với lượng mưa 70mm/2 giờ, sẽ gây ngập úng một số khu vực Quốc lộ 1 đoạn qua địa phận các xã Phú Lộc với mức ngập 0,3-0,5m (do mưa đổ về từ dãy Bạch Mã chảy tràn qua đường) và ngập khu đô thị An Cựu, Thuận Hoá, Phú Bài khu vực khu công nghiệp, đường Ngô Đức Kế, Thánh Gióng, Phú Xuân với mức ngập 0,3-0,5m.

Nguy cơ ngập lụt do lũ trên sông Ô Lâu, sông Truồi, Bù Lu. Với lượng mưa 200-300mm vùng đồng bằng và vùng núi 300-600mm, có nơi trên 800mm, sẽ gây ngập lụt cho xã, phường hạ du sông như: Phong Dinh, Phong Phú, Phong Quảng, Phong Thái, Đan Điền (sông Ô Lâu); Lộc An sông Truồi; Chân Mây - Lăng Cô (sông Bù Lu). Mức ngập tương tự như đợt từ ngày 2-3/11 khoảng từ 1-1,5m.

Ngoài ra, nguy cơ ngập lũ do lũ trên sông Bồ, sông Hương, một số phường, xã có thể ngập lụt như: Đan Điền, Quảng Điền, Hóa Châu, Dương Nỗ, Thuận An, Hương Trà, Hương An, Kim Trà, Mỹ Thượng, Phú Hồ, Kim Long, Thuận Hóa, Phú Xuân, Thủy Xuân, Hương Thủy, Phú Bài, Vỹ Dạ, An Cựu, Thanh Thủy, Phú Vinh, Phú Vang, Vinh Lộc, Phú Bài. Với độ sâu ngập lụt từ 0,5-0,8m.

Trước tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng, 40 xã, phường và các cơ quan, đơn vị xây dựng các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu và trực cứu hộ, cứu nạn; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì trực theo đúng kế hoạch, thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình thiên tai./.

Miền Trung mưa lớn, nguy cơ lũ và sạt lở, miền Bắc bước vào đợt rét mạnh Từ đêm 17/11 đến hết ngày 19/11 miền Bắc còn xuất hiện thêm cả mưa, mưa cộng với không khí lạnh mạnh sẽ làm cho nền nhiệt của Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh giảm mạnh.