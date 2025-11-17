Nhiều tuyến đường vùng núi ở Huế bị ngập và sạt lở do mưa lớn

Sáng 17/12, thông tin từ Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế cho biết, đợt mưa lớn trong hai ngày ngày 16-17/11 đã gây ra nhiều sự cố ngập nước, đất đá tràn mặt đường và sạt lở taluy trên các tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây và Quốc lộ 49 qua địa bàn thành phố Huế.

Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây trên địa bàn huyện A Lưới cũ của thành phố Huế có 6 vị trí ngập nước từ km342+100 đến km345+500. Mực nước tại các điểm dao động 0,15-0,3m. Ngập bắt đầu từ khoảng 12 giờ ngày 16/11 và rút hoàn toàn vào lúc 5 giờ sáng ngày 17/11. Ngoài ra, có khoảng 1.050m3 đất đá tràn xuống mặt đường tại 6 vị trí trên, khiến việc lưu thông gặp khó khăn.

Trên tuyến Quốc lộ 49, mưa lớn cũng gây tắc giao thông tại hai điểm sạt lở taluy dương và sụt trượt taluy âm. Cụ thể, tại km76+300, tuyến đường bị ách tắc lúc 15 giờ ngày 16/11 và được thông xe vào 17 giờ cùng ngày.

Tại km67+800, giao thông bị tê liệt từ 5 giờ sáng 17/11 do đất sạt xuống phủ kín mặt đường. Ước tính có khoảng 2.000m3 đất đá sạt lở tại các vị trí trên tuyến Quốc lộ 49. Trời đang mưa rất to gây nhiều khó khăn cho công tác xử lý.

Sạt lở trên tuyến quốc lộ 49 đi qua địa bàn xã A Lưới 3. (Ảnh: TTXVN phát)

Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế đã huy động phương tiện, nhân lực đến hiện trường và phấn đấu thông xe trong thời gian sớm nhất, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Hiện các lực lượng vẫn đang túc trực, theo dõi sát diễn biến mưa lũ và tiếp tục thống kê, khắc phục các điểm sạt lở để đảm bảo giao thông thông suốt.

Tính đến 6 giờ, ngày 17/11, mực nước các sông ở thành phố Huế đang dâng cao. Sông Hương tại trạm Dã Viên là 2,69m trên báo động 2 là 0,69m; sông Bồ tại trạm Tứ Phú là 4,55m trên báo động 3./.

