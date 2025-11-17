Thành phố Huế cho học sinh nghỉ học trong ngày 17/11 do nước lũ dâng cao

Do mưa lớn, lũ các sông dâng cao, sáng 17/11, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế thông báo, học sinh các trường học của thành phố nghỉ học trong ngày 17/11.

Đối với vùng không bị ảnh hưởng các trường tổ chức dạy học bình thường.

Theo thông báo, tính đến 6 giờ, ngày 17/11, mực nước các sông đang dâng cao. Sông Hương tại trạm Dã Viên là 2,69m trên báo động 2 là 0,69m; sông Bồ tại trạm Tứ Phú là 4,55m trên báo động 3.

Hiện tại mưa thượng nguồn sông Hương có xu hướng giảm. Tuy nhiên theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế, lượng mưa sẽ tăng trở lại trong trưa, chiều và đêm (17/11). Cụ thể mực nước sông Hương tăng trở lại, có khả năng xấp xỉ hoặc trên báo động 3.

Ủy ban Nhân dân thành phố Huế khuyến cáo các cơ quan, đơn vị và người dân có phương án bảo vệ tài sản và phòng tránh lũ./.

Mưa lớn, Huế di dời 20 hộ ở xã A Lưới 2 đến nơi an toàn Trước tình hình mực nước trên sông Hương, sông Bồ trên mức báo động 1, thành phố Huế kịp thời triển khai nhiều biện pháp ứng phó; đã di dời 20 hộ/70 khẩu ở nơi hiểm yếu qua các địa điểm kiên cố.