Mưa lớn, Huế di dời 20 hộ ở xã A Lưới 2 đến nơi an toàn

Chiều 16/11, Chi Cục Thuỷ lợi và Biến đổi khí hậu, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế thông tin, trong 24 giờ qua, thành phố Huế có mưa to, có nơi mưa rất to.

Mực nước trên sông Hương, sông Bồ trên mức báo động 1. Trước tình hình trên, thành phố kịp thời triển khai nhiều biện pháp ứng phó nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Theo báo cáo, trưa 16/11, mưa lớn tập trung gây úng ngập cục bộ, đặc biệt đoạn đường Hồ Chí Minh qua khu vực A Lưới 2 bị ngập sâu 0,4-0,5m, làm gián đoạn giao thông; một điểm tại Quốc Lộ 49 nước đã cuốn trôi 1 chiếc xe máy khi qua tràn, may mắn người đi trên xe an toàn.

Tại xã A Lưới 3 có 5 điểm sạt lở đoạn đường Hồ Chí Minh, làm gián đoạn giao thông; trên Quốc lộ 49 (đi qua xã A Lưới 5) có 1 điểm sạt lở đất.

Đặc biệt, tại xã A Lưới 2 chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã di dời 20 hộ/70 khẩu ở nơi hiểm yếu qua các địa điểm kiên cố.

Để ứng phó thiên tai, tất cả 40 xã, phường đã tiến hành kiểm tra, rà soát với từng loại hình thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn theo phương châm 4 tại chỗ, nhất là phương án, kịch bản ứng phó bão, mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét.

Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự vận hành tổng đài 112; đảm bảo an toàn thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy ứng phó với bão; chỉ đạo Trung tâm IOC ứng dụng công nghệ thông tin như: Hue-S, tổng đài 19001075, truyền thanh thông minh phục vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tăng cường tuyên truyền, phổ biến các thông tin về dự báo, cảnh báo, chỉ đạo ứng phó với thiên tai.

Hiện thành phố Huế đã kêu gọi toàn bộ tàu thuyền (1.049 phương tiện/7.247 lao động) đã vào tránh trú an toàn; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, bảo đảm an toàn cho tàu,thuyền tại các khu neo đậu, bến, cảng; đồng thời nghiêm cấm tuyệt đối không cho người dân ở trên thuyền, chòi canh thuỷ sản khi có gió mạnh, sóng lớn.

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thành phố lên kế hoạch dự trữ hàng hóa phục vụ phòng chống thiên tai, lụt, bão; doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh xăng dầu chủ động chuẩn bị nguồn dự trữ, đảm bảo cung ứng ổn định, liên tục khi có dự báo thiên tai, lụt bão và trong suốt mùa mưa bão...

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng, 40 xã, phường và các cơ quan, đơn vị xây dựng các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu và trực cứu hộ, cứu nạn; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì trực theo đúng kế hoạch, thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình thiên tai.

Theo tin từ Đài Khí tượng thuỷ văn thành phố Huế, từ chiều 16/11 đến chiều ngày 18/11, tại thành phố Huế có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa ở vùng đồng bằng phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm; vùng núi 200-400mm, có nơi trên 500mm.

Từ sau ngày 19/11 thành phố Huế vẫn còn có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa cả đợt từ ngày 16/11 đến hết ngày 19/11 ở vùng đồng bằng phổ biến 200-450mm, có nơi trên 600mm; vùng núi 300- 600mm, có nơi trên 800mm.../.

